Zima w górach. Zasypane śniegiem okno na Przełęczy Karkonoskiej

Przez ostatnie trzy dni w Karkonoszach mogło spaść do 50 centymetrów śniegu - podaje Karkonoska Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prawdziwie zimowe warunki potwierdza zdjęcie, udostępnione w mediach społecznościowych przez Karkonoski Park Narodowy.

Lawinowa "trójka"

Według prognoz, wtorek może przynieść kolejne opady, rzędu 10 cm. To już kolejny dzień, w którym widzialność jest znacząco utrudniona, co w połączeniu z silnym wiatrem i opadami sprawia, że warunki do wędrówek są bardzo utrudnione.