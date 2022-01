Wiatr uszkodził dach przedszkola i żłobka w Kamiennej Górze

czytaj dalej

Od kilku tygodni po zachodnich okolicach tureckiej prowincji Sakarya błąka się charakterystyczny, bezpański pies. Okazało się, że zwierzę jest na tyle mądre, by rozpoznać radiowóz policyjny i poprosić o o pomoc. We wtorek pies gonił pojazd, a gdy ten się zatrzymał, podskoczył, by wybłagać policjantów o coś do jedzenia.