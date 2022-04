Różowy gołąb w parku w Kaliszu

Na rynku są dostępne specjalne kolorowe spraye, w tym w różowym kolorze, których hodowcy gołębi używają do pryskania ptaków. Ma to chronić je przed atakami drapieżników, na przykład jastrzębi, które atakują gołębie. Służą one jednak do pryskania skrzydeł lub ogona gołębia, a nie całego ciała. Niektórzy producenci takich środków tłumaczą, że w trakcie lotu gołębia jaskrawa barwa farby mieni się, co odstrasza drapieżniki, które "nie znoszą tego koloru".