Błękitny krab na Wyspie Sobieszewskiej

Kalinka błękitnego, nazywanego też krabem błękitnym lub niebieskim, zaobserwowano na Wyspie Sobieszewskiej w rejonie Gdańska. To gatunek obcy, który został zawleczony do Europy. Jego naturalnym siedliskiem jest zachodnia część Oceanu Atlantyckiego i Zatoka Meksykańska.

Jak napisał Rafał Maciaszek, prowadzący profil "Łowca Obcych" na Facebooku, zaobserwowany gatunek to kalinek błękitny ( Callinectes sapidus), nazywany też krabem błękitnym lub niebieskim, który "sieje spustoszenie w sieciach rybackich w Morzu Śródziemnym", lokalnie doprowadzając do sytuacji, w których ryby wcale się już nie łowią. Jak dodał miłośnik wodnych bezkręgowców, ten amerykański gatunek już raz został stwierdzony w wodach krajowych, a konkretniej w Jeziorze Dąbie kilka lat temu.

Kalinek błękitny w polskich wodach

Krab brzegowy konkuruje z kalinkiem tam, gdzie ten występuje naturalnie (i odwrotnie). "Mamy tutaj przykład inwazji gatunków inwazyjnych na gatunki inwazyjne. Oczywiście, do tego wszystkiego by nie doszło, gdyby nie interwencja człowieka, przez co gatunki te zostały sztucznie przeniesione poza ich naturalne zasięgi i zmuszone do odnalezienia się w obcych im światach, gdzie doprowadzają do ich wyniszczania" - napisał Maciaszek.