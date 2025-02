Nad Polską może dojść do deorbitacji kolejnej rakiety

Jak poinformował w środę Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", dane Europejskiego Systemu Monitorowania Przestrzeni Kosmicznej EU SST (EU Space Surveillance and Tracking) wskazują, że w czwartek (27 lutego) może dojść do deorbitacji górnego stopnia rakiety Jielong 3 (NORAD 62586). Niewykluczone, że stanie się to nad naszym krajem.

Kiedy rakieta ma znaleźć się nad Polską

Czy mamy się czego obawiać? Ekspert tłumaczy

Jielong 3. Co to za rakieta

Jielong 3 to 31-metrowa rakieta nośna na paliwo stałe, którą zaprojektowano do wynoszenia małych ładunków na orbitę. Sama waży 145 ton. "Rakieta jest w stanie dostarczyć do 1,6 tony ładunku na orbitę synchroniczną ze Słońcem (SSO), co czyni ją jednym z bardziej kompaktowych i mobilnych systemów wynoszenia satelitów, szczególnie wykorzystywanym do startów z morskich platform. Nie dysponujemy danymi (rozmiar, masa) samego górnego stopnia tej rakiety. Dla porównania dodam, że cały Falcon 9 mierzy około 70 metrów i waży 500 ton" - napisał Wójcicki.