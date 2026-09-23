Polska Tak susza w Polsce wygląda z kosmosu Oprac. Agnieszka Stradecka |

Zmiany klimatu mogą sprawić, że część Europy przestanie nadawać się do upraw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: European Union, Copernicus Sentinel-2

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Mimo obfitych opadów, jakie przyniosły ostatnie tygodnie, w sporej części Polski nadal panuje susza hydrologiczna. Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w środę stan suszy hydrologicznej panował w większości województw.

Najgorsza sytuacja utrzymywała się na południu i wschodzie, ale spore niedobory utrzymywały się także wzdłuż zachodniej granicy. Jedynie na północy kraju wody w rzekach było nieco więcej i obowiązywały ostrzeżenia hydrologiczne związane ze sztormem na Bałtyku.

Suszę w Polsce widać z kosmosu

To, jak susza doskwiera Polsce, można zobaczyć na przykładzie Jeziora Żywieckiego w województwie śląskim dzięki unijnemu portalowi Copernicus. Położony w powiecie żywieckim zbiornik został uchwycony przez satelitę Copernicus Sentinel-2 na dwóch zdjęciach. Jedno zostało zrobione 20 września 2025 roku, a drugie - 18 września 2026 r.

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Obraz sprzed kilku dni pokazuje, jak bardzo zmniejszyło się jezioro względem ubiegłego roku. Zmiana jest szczególnie widoczna wzdłuż południowej linii brzegowej - obszary, które rok temu były zalane, obecnie całkowicie wyschły.

Na początku września 2026 r. dla Jeziora Żywieckiego ogłoszono ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, ponieważ poziom wody nadal opadał, odsłaniając znaczne fragmenty dna zbiornika.

Jezioro Żywieckie we wrześniu 2025 (z lewej) i wrześniu 2026 (z prawej) Źródło zdjęcia: European Union, Copernicus Sentinel-2

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