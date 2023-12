Nad Jeziorem Kopalińskim pojawiła się szarytka morska

Szarytka morska nad Jeziorem Kopalińskim

Przedstawiciele "Błękitnego Patrolu WWF" zadecydowali w porozumieniu z ekspertami ze Stacji Morskiej imienia Profesora Krzysztofa Skóry na Helu , że nie będą odławiać tego młodego i dużego samca - przekazali w rozmowie z TVN24. Będą go obserwować i czekać, aż sam się stamtąd wydostanie.

Szarytka morska

Szarytka morska (Halichoerus grypus), nazywana też foką szarą, to gatunek drapieżnego ssaka morskiego należącego do rodziny fokowatych. Jest to jedyny przedstawiciel rodzaju szarytka (Halichoerus). Dorosłe samce osiągają długość rzędu 2-3 metrów i ważą 170-310 kilogramów. Samice mierzą około 2 metry. Ich masa wynosi 105-186 kg. Szarytka morska wiedzie wodno-lądowy tryb życia.