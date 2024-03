- Jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego dosłownie znikają w oczach - relacjonował Mariusz Sidorkiewicz, reporter TVN24. - Doskonale widać to z lotu ptaka. (...) Rozległe kiedyś jeziora były ze sobą połączone, teraz zamieniły się w niewielkie stawy albo sadzawki - dodał. W miejscach, gdzie kiedyś była woda, teraz rosną niewielkie drzewa i krzewy. - Jak mówią ekolodzy, to prawdziwy kataklizm. Wskazują, że to problem, który dotyka wszystkich jezior i miejscowości przy nich położone - zauważył reporter.

Lustro jeziora obniżyło się o cztery metry

Miejscowość wypoczynkowa Przyjezierza (woj. kujawsko-pomorskie) jest coraz rzadziej odwiedzana przez turystów z uwagi na to, że położone tu Jezioro Ostrowskie jest coraz mniejsze. Pomost, z którego dawniej można było wejść do wody, teraz otoczony jest plażą.

- Jeśli ta woda dalej będzie uciekała, to nie będzie turystyki, bo nie będzie gdzie się kąpać - powiedział Józef Drzazgowski ze stowarzyszenia "Eko-Przyjezierze". - Jeśli lasy będą wysychały i do tego będziemy je wycinać, to nie będzie po co do nich iść. Jeśli wody nie będzie, to zacznie ginąć rolnictwo, bo plony będą mniejsze - opowiadał.