Polska Urodziny TVN24 w Koninie. Czy aura będzie sprzyjać? Oprac. Agnieszka Stradecka |

25 lat TVN24. Wszystkie drogi będą prowadzić do Konina Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Już w sobotę 1 sierpnia rozpocznie się kolejny etap świętowania 25-lecia TVN24. Tym razem w ramach trasy urodzinowej "Jesteśmy stąd" zawitamy do Konina. Jak zawsze na gości będzie czekać mnóstwo atrakcji, w tym spotkania z Maciejem Sokołowskim, Tomaszem Zubilewiczem, Nadią Rulak, Grzegorzem Kajdanowiczem czy Justyną Koselą.

TVN24 w Koninie. Prognoza pogody na sobotę 1 sierpnia

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, poranek w Koninie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Niewykluczone będą przelotne opady deszczu. W ciągu dnia na niebie zobaczymy kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie. Przed południem nie powinno padać, ale w drugiej części dnia wystąpią przelotne opady deszczu. Około godziny 15-16 może pojawić się burza z krótką ulewą do 20-30 litrów na metr kwadratowy i gradem.

O poranku termometry pokażą około 19-20 stopni Celsjusza. Temperatura około południa sięgnie 23-24 st. C, a maksymalna po południu - około 26 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w burzy - silny, w porywach rozwijający prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę.

25 lat TVN24

Podczas trasy urodzinowej odwiedziliśmy już między innymi Kielce, Słupsk, Kazimierz Dolny, Siemiatycze, Bielsko-Białą, Łódź, Giżycko, Zakopane, Szczecin, Mińsk Mazowiecki czy Gorzów Wielkopolski. Każde spotkanie to dla naszych widzów okazja na zobaczenie, jak działamy "od kuchni". Programy związane z naszą urodzinową trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć także w serwisie TVN24+.