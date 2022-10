Oto nowy najniższy punkt Polski

Nowym najniższym punktem w Polsce jest wieś Marzęcino położona w województwie pomorskim - wynika z danych umieszonych w Małym Roczniku Statystycznym Polski na 2022 rok. Miejscowość ta znajduje się 2,2 metra pod poziomem morza. - Jest to depresja naturalna, nie antropogeniczna - powiedziała Alicja Kulka, pełniąca obowiązki Głównego Geodety Kraju.

- Jest to depresja naturalna, nie antropogeniczna - mówiła. - Na terenie tej samej gminy występują niżej położone punkty, jednak ich wysokość uzależniona jest od chwilowego stanu wód a wyznaczenie ich dokładnego położenia wymaga analiz (wywiadu terenowego) oraz pomiaru w terenie - podkreśliła.

"Najniższy punkt w Polsce znajduje się w Marzęcinie"

Najnowsze dane ucieszyły starostę nowodworskiego Jacka Grossa, który w mediach społecznościowych napisał: "Po ponad 9 latach naszych starań, Główny Urząd Statystyczny zamieścił informację, że najniższy punkt w Polsce znajduje się w Marzęcinie... Yes! Yes! Yes!".