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Jesień w środku lata. Którędy przejdą wichury i opady deszczu? Radar

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Porywy wiatru
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: ventusky.com
We wtorek i w środę w Polsce będzie mocno wiać, a także padać. Wszystko za sprawą niżu Bernadette, który ma cechy nie letniego, a jesiennego cyklonu.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pogoda w Polsce będzie kształtowana przez głęboki niż Bernadette z centrum przemieszczającym się znad Gotlandii w kierunku Państw Bałtyckich. Jest to przykład tak zwanego nurkującego niżu, który charakteryzuje się dużą dynamiką i północno-zachodnim torem przemieszczania, co jest typowe dla jesiennych cyklonów umiarkowanych szerokości geograficznych.

- Obecna sytuacja to efekt rozkładu ciśnienia nad kontynentem europejskim, czyli stabilnego Wyżu Azorskiego oraz rozległego niżu znad Skandynawii, które wymuszają północno-zachodni przypływ chłodnych mas powietrza znad Morza Norweskiego w kierunku Europy Środkowej i Wschodniej - mówi Zdonek.

Efektem tego będzie porywisty wiatr na północy kraju. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim zostały wydane pomarańczowe i czerwone alarmy IMGW. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Prognozowane porywy wiatru
Źródło: ventusky.com

Porywy sięgną nawet 110 km/h

W nocy z wtorku na środę przez Polskę, z zachodu na wschód, przemieści się z dużą prędkością system frontów atmosferycznych. Związane z nim będzie duże zachmurzenie, pojawią się też umiarkowane opady deszczu. Z uwagi na dużą dynamikę całego układu i wyraźny napływ chłodniejszych mas powietrza niewykluczone są pojedyncze burze, podczas których porywy wiatru mogą osiągać prędkość 70-80 km/h.

Nad ranem strefa chłodnego frontu atmosferycznego znajdować się będzie już nad południowo-wschodnią Polską i w kolejnych godzinach przemieści się poza wschodnią granicę, natomiast na północy i wschodzie zaznaczy się strefa frontu okluzji i to tam w ciągu dnia aura będzie najbardziej niekorzystna i dynamiczna.

Według prognoz w środę w ciągu dnia wystąpią opady deszczu i przelotne opady deszczu o zmiennym natężeniu - przejściowo intensywne, bo do 10-20 l/mkw. w trakcie 12 godzin. Z kolei podczas burz spaść może 10-20 l/mkw. w ciągu godziny. Silny wiatr będzie osiągał prędkość 60-80 km/h i 90 km/h podczas wyładowań. Najsilniejsze porywy - od 90 do 110 km/h - są prognozowane nad południowo-wschodnim Bałtykiem, gdzie wystąpi sztorm.

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Zróżnicowana pogoda w kolejnych dniach

W kolejnych dniach Polska wciąż pozostanie pod wpływem północno-zachodniej cyrkulacji atmosfery. Pomimo że wiatr zdecydowanie osłabnie, a zachodnia Polska znajdzie się w zasięgu rozległego wyżu znad Atlantyku, to pogoda w Polsce wschodniej i środkowej wciąż kształtowana będzie przez tylną część układu niskiego ciśnienia znad Europy Wschodniej.

- Warunki w kraju będą zróżnicowane. Na zachodzie pojawią się liczne rozpogodzenia oraz stopniowy wzrost temperatury, natomiast na wschodzie i północy ochłodzenie potrwa zdecydowanie dłużej a opady deszczu o charakterze przelotnym będą częstsze - dodaje Damian Zdonek.

Mapa i radar opadów

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
Polskapogoda
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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