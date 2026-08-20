Jelenie zjadają jabłka Reporterowi24. "Bardzo często do mnie przychodzą"
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Pan Jarek jest mieszkańcem Hajnówki w województwie podlaskim. Otrzymaliśmy od niego nagranie jeleni szlachetnych, które zajadają się jabłkami znajdującymi się w jego ogrodzie. Jelenie odwiedzają ogród pana Jarka od dwóch-trzech lat. Nasz czytelnik zaznaczył, że zwierzęta szczególnie upodobały sobie znajdującą się tam lizawkę solną.
- To okolice Hajnówki, niedaleko Puszczy Białowieskiej. Jelenie bardzo często do mnie przychodzą. Postawiłem na posesji lizawkę, bo potrzebują soli, a przy okazji mogę je obserwować - napisał.
Na wysłanym na Kontakt24 nagraniu widać łanię z cielęciem. - Teraz właściwie są prawie codziennie, rano i wieczorem. Najwięcej było ich u mnie aż 18, a stało się tak po jednej z burz kilka lat temu - podkreślił
Źródło: Kontakt24