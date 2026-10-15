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TPN apeluje, by nie zbliżać się do tych zwierząt

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Jeleń
Jeleń z gałęzią w porożu
Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Tatrzański Park Narodowy (TPN) apeluje, aby nie zbliżać się do jeleni. Choć zwierzęta te można spotkać już nie tylko w lesie, lecz także na ulicach Zakopanego, wciąż są to dzikie zwierzęta, a próba dokarmiania, dotykania czy zbliżania się się do nich może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

TPN ostrzega, aby nie dokarmiać jeleni. Jeśli zwierzęta te regularnie otrzymują pokarm od ludzi, tracą naturalny dystans, a w konsekwencji uczą się poszukiwania jedzenia w mieście. Czasem mogą też coraz bardziej natarczywie "prosić" o jedzenie. "Karmiąc dzikie zwierzę, nie pomagamy mu, a szkodzimy" - napisał TPN w komunikacie.

To nie jest niebezpieczne tylko dla zwierząt, lecz także dla ludzi. Jak przypominają przyrodnicy, łania waży do 120 kilogramów, a byk nawet do 200 kg. Jeśli jelenie przyzwyczają się do pozostawania w mieście, może dojść do wielu wypadków z udziałem tych zwierząt - kolizji z samochodami, niszczenia infrastruktury lub mienia, urazów podczas pokonywania ogrodzeń.

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Jednocześnie TPN przypomina o zabieraniu z parku resztek jedzenia i odpadów. Te mogą przyciągać zwierzęta, które mogą zachorować lub nawet umrzeć.

Jeleń w czasie rykowiska
Jeleń w czasie rykowiska
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Park apeluje, o zostawienie jeleni w spokoju

Jelenie to nie są oswojone zwierzęta, tylko dzicy mieszkańcy parku. TPN zwrócił szczególną uwagę na to, że mimo apeli, wciąż zdarzają się osoby, które próbują głaskać jelenie, robić sobie z nimi zdjęcia z bliska i zakłócają ich spokój.

"Jeleń, który spokojnie stoi obok ludzi, nie staje się przez to zwierzęciem oswojonym czy przewidywalnym. Może zareagować gwałtownie na ruch, dotyk, psa, hałas albo próbę zablokowania mu drogi odejścia" - napisał TPN w komunikacie.

TPN ostrzega, że szczególnie trzeba uważać na jelenie w okresie rykowiska i opieki nad młodymi. Pracownicy parku proszą o pilnowanie dzieci i niedopuszczanie ich do dzikich zwierząt. "To, że jeleń nie ucieka na widok człowieka, nie oznacza, że można do niego podejść" - zaznaczył TPN.

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Próba obcowania z jeleniami stwarza zagrożenie nie tylko dla ludzi, lecz także dla samych zwierząt. "Najlepsze, co możemy dla nich zrobić, to pozwolić im pozostać dzikimi" - podsumował TPN.

Źródło: PAP, TPN
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Tagi:
JeleńzwierzętaTatrzański Park NarodowyTatry
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