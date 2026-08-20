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Jeleń z plecakiem na porożu chodził po Zakopanem. Pomogli turyści

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Łania z pokrywą śmietnika na szyi chodzi po ulicach Zakopanego
Źródło wideo: PAP
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Jeleń chodzący z plecakiem zawieszonym na porożu został uratowany. Od kilku dni w Zakopanem trwała akcja poszukiwawcza zwierzęcia. Pomoc przyszła nieoczekiwanie, bo ze strony turystów z województwa warmińsko-mazurskiego.

15 sierpnia w mediach społecznościowych oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce w Krynicy-Zdroju pojawił się wpis o jeleniu z plecakiem zaczepionym o poroże. Według relacji świadków zwierzę poruszało się w okolicach Zakopanego, pomiędzy Antałówką a Olczą. Zdaniem Towarzystwa przedmiot stwarzał poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zwierzęcia i utrudniał mu swobodne poruszanie się. W ostatnich dniach w Zakopanem trwały poszukiwania jelenia. W czwartek organizacja przekazała wieści o tym, że jeleń jest wolny.

Turyści uratowali jelenia

W opublikowanym w czwartek poście poinformowano, że dwóch turystów z województwa warmińsko-mazurskiego natknęło się na jelenia. Pan Mariusz wraz z synem usłyszeli wcześniej o akcji poszukiwawczej i zdjęli plecak z jego poroża.

Jeleń znany w okolicy

Zwierzę było widywane w tamtej okolicy już od jakiegoś czasu. Jak przekazała Sylwia Śliwa, prezeska Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Krynicy-Zdroju, członkowie organizacji próbowali zlokalizować zwierzę w poniedziałek 17 sierpnia wraz z przedstawicielem powiatowego inspektoratu weterynarii oraz lekarzem weterynarii. Pomimo kilkugodzinnych poszukiwań, jelenia nie udało się znaleźć. Jak zaznaczyła Śliwa, TOZ kontaktował się z lokalnymi służbami, w tym ze strażą miejską, jednak na miejsce nie dotarł żaden przedstawiciel.

Próbowaliśmy dodzwonić się do straży miejskiej w Zakopanem, by zapytać o szczegóły zgłoszenia oraz poniedziałkowej interwencji, jednak bezskutecznie.

Jak się zachować w podobnej sytuacji

W przypadku spotkania zwierzęcia, którego zdrowie i życie jest zagrożone, najlepiej zgłaszać się do odpowiednich służb, takich jak straż miejska czy nadleśnictwo.

- Nie namawiamy nikogo do tego, żeby podchodzić do dzikich zwierząt. Może być to niebezpieczne - dodała Śliwa.

Łania z Zakopanego uratowana
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Łania z Zakopanego uratowana

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
ZakopanePolskaTatrzański Park Narodowy
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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