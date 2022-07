Tak nagrzał się samochód we Wrocławiu. Test z kamerą termowizyjną

Fala upałów dotarła do Polski. Termometry w cieniu będą pokazywać ponad 30 stopni Celsjusza, w słońcu czeka nas o wiele większy skwar. Ekspert na antenie TVN24 sprawdził kamerą termowizyjną, do jakiej temperatury nagrzał się samochód pozostawiony na słońcu we wtorek w samo południe we Wrocławiu.

W południe we Wrocławiu upał jeszcze nie panował, ale o wiele inaczej sytuacja wyglądała w miejscach nasłonecznionych. Kamera termowizyjna skierowana na jezdnię znajdującą się w pobliżu jednostki Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka pokazała, że rozgrzała się do około 40 stopni.

Ponad 60 stopni na desce rozdzielczej samochodu

W czasie upałów służby apelują, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt samych w samochodzie. Wnętrze auta nagrzewa się bowiem do bardzo wysokiej temperatury w krótkim czasie. W południe wnętrze samochodu zaparkowanego we Wrocławiu na słońcu nagrzało się do 40 stopni, ale po przekierowaniu kamery termowizyjnej na deskę rozdzielczą, na którą bezpośrednio działają promienie słonecznie, okazało się, że w niektórych miejscach nagrzała się ona do ponad 60 st. C.