Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jak śnieg wpływa na suszę. "Jedna premia nie jest w stanie wyzerować długu"

Śnieg, potok
Co się stanie, jeśli nie zadbamy o sytuację hydrologiczną?
Źródło: TVN24
Obecna aura sprzyja walce z suszą hydrologiczną - mówią eksperci. Obfite opady śniegu przyczyniają się między innymi do uzupełnienia zasobów wód podziemnych. Jednak jeden zimowy epizod nie pozwoli w pełni poradzić sobie z problemem narastającym od wielu lat.

Od wielu dni w Polsce dominuje zimowa i mroźna aura. W wielu miejscach utrzymuje się gruba warstwa śniegu, która w kolejnych dniach może jeszcze się powiększyć. Takie warunki były rzadkością w Polsce w ostatnich latach. Eksperci zaznaczają, że śnieg jest bardzo potrzebny, ponieważ dzięki niemu między innymi odbudowują się zasoby wód podziemnych.

- W Polsce obieg wody jest mocno zależny od śniegu, który tworzy pewnego rodzaju rezerwę - mówi dr Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN pod auspicjami UNESCO i autor bloga "Świat Wody". Zdaniem eksperta w obliczu wieloletniego deficytu wód podziemnych w kraju potrzebujemy śnieżnych zim.

Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
Dowiedz się więcej:

Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej

Pozytywny wpływ śniegu

W listopadzie zaczyna się nowy rok hydrologiczny - po okresie ciepłej pory letniej zasoby wód powinny się odtwarzać. Kluczową rolę odgrywa tu śnieg. Ekspert zaznacza, że biały puch tworzy "pierzynkę" na glebie, dzięki czemu ona nie przemarza za mocno i łatwiej jest jej przyjmować różne porcje wody - czy to w postaci opadów, czy topniejącego śniegu.

- Śnieg tworzy także pewną rezerwę, ponieważ może powoli topnieć i tym samym stopniowo wsiąkać do gruntu, odtwarzając zasoby wód podziemnych, a nie spływać szybko po powierzchni - mówi Szklarek. Dodaje, że śnieg jest dużo bardziej efektywnie przyjmowany przez cały krajobraz niż deszcz.

Im dłużej pokrywa śnieżna się utrzymuje i wolniej topnieje, tym lepiej. Mimo to - nawet w przypadku gwałtownej odwilży - woda ze śniegu i tak ucieka z krajobrazów wolniej niż deszcz. Ekohydrolog zaznacza też, że wiosenne roztopy wpływają na start wegetacji w sezonie wiosennym.

Osiem województw z alarmami IMGW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Osiem województw z alarmami IMGW

"Bilans wodny wpadł w spiralę zadłużenia"

Dla części osób obecna pogoda w Polsce może wydawać się "nietypowa" z uwagi na to, że zimy w ostatnich latach były łagodne. Sebastian Szklarek zaznacza jednak, że ten sezon "jest bliższy normalnym zimom - takim, jakich byśmy oczekiwali w naszym regionie".

- W ostatnich latach śnieg bywał rzadkością. W tym roku mamy już dłuższy epizod ze śniegiem, który wraz z dość mokrą jesienią stwarza szanse na odtworzenie się wód podziemnych i mniejsze ryzyko suszy wiosną czy latem. Choć oczywiście nie wiemy, co przyniosą kolejne tygodnie i miesiące - podkreśla ekohydrolog.

Deficyt wody w Polsce budował się latami, a w ostatnich dwóch najbardziej rozwinął się w północno-wschodniej Polsce. Widać to na mapach przygotowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny, które pokazują, że w okresie od 1 do 31 stycznia 2026 r. prognozuje się wystąpienie niżówki hydrogeologicznej (okres, gdy poziom wód podziemnych obniża się do bardzo niskich wartości) w skali regionalnej w obrębie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego. - To tak, jakbyśmy miesiąc w miesiąc mieli coraz większy dług, którego jedna premia nie jest w stanie wyzerować. Można rzec, że bilans wodny w Polsce wpadł w spiralę zadłużenia przez rosnące temperatury, nierównomierne opady i brak szeroko rozumianej retencji - zaznacza dr Sebastian Szklarek.

Śniegu będzie coraz więcej. Pogoda na 5 dni
Dowiedz się więcej:

Śniegu będzie coraz więcej. Pogoda na 5 dni

Prognoza

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
PolskasuszaZima
Czytaj także:
Opady śniegu w Polsce
Radar opadów śniegu. Gdzie go dosypie
Prognoza
Lód, mróz
Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
Polska
Zima, śnieg
Osiem województw z alarmami IMGW
Prognoza
Mróz, zimno
Lodowato w całym kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Kosowo, powódź
Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"
Świat
AdobeStock_51288009
Uwaga, nocą możliwe są marznące mgły
Prognoza
24 min
pc
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
Śnieg we Francji
Wypadki, korki, sparaliżowane lotniska
Świat
Zima, śnieg
Śniegu będzie coraz więcej. Pogoda na 5 dni
Prognoza
Zima w Niderlandach, Tilburg
Holandia pod śniegiem. "Jest źle"
Świat
Zimowy poradnik
Jak przygotować się na atak zimy? Ta animacja pokazuje, o czym należy pamiętać
Prognoza
Mroz w kolejnych dniach
Nawet - 20 stopni. Te mapy pokazują, gdzie mróz ściśnie najmocniej
Prognoza
Fala mrozu - jak długo potrwa?
Mróz w Polsce. Modele są zgodne do pewnego momentu
Prognoza
Smog
RCB ostrzega przed smogiem
Smog
Śnieżyca
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach"
Polska
Śnieg, mróz
Przenikliwy mróz o poranku
Polska
Zima, śnieg
Mróz i lokalne opady śniegu. Pogoda na dziś
Prognoza
Nocny mróz, szron, lód. Zimno
Miejscami termometry pokażą -18 stopni
Prognoza
Zima, Lublin
Tam może być nawet -25 stopni. "To realne zagrożenie"
Polska
Powódź w mieście Glogovac
Powodzie na Bałkanach. "To prawdziwa katastrofa"
Świat
Księżyc
Już za miesiąc ludzie mają ruszyć w stronę Ksieżyca
Nauka
Zima, mróz
Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera
Prognoza
Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
Świat
Kto rano wstaje, okolice Turka (Wielkopolskie)
Efekt Mpemby. Reporter24 przeprowadził eksperyment na mrozie
Ciekawostki
Smog
"Unikaj aktywności na zewnątrz". RCB ostrzega
Smog
Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 05.01.2026
Największe opady śniegu od lat. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mróz
Lodowaty poranek w Polsce. Tu było najzimniej
Polska
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
Karetki czekają przed SOR-em po kilka godzin
TVN24
zima snieg mroz shutterstock_2178912701
Ziąb w całym kraju, będzie też prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Straż pożarna w rejonie Fabriano
Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom