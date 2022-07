Zużywamy 92 litry wody dziennie, jak to ograniczyć? Oto kilka prostych sposobów

Aby zmniejszyć zużycie wody w swoim domu czy mieszkaniu, wcale nie trzeba wywracać życia do góry nogami. Wystarczą zmiany tak małe, że nawet ich nie odczujemy. Podpowiadamy, w jaki sposób można dołożyć swoją cegiełkę do walki z suszą, która nęka obecnie znaczną część Europy.

Upały oraz niewielka suma opadów doprowadziły do tego, że wiele regionów Polski jest zagrożonych suszą hydrologiczną. Coraz więcej gmin prosi o ograniczenie zużycia wody. W zachodniopomorskim Moryniu władze zaapelowały, by mieszkańcy stworzyli zbiorniki na deszczówkę, którą można wykorzystać m.in. do podlewania trawników. Jednocześnie gmina zagroziła, że jeśli mieszkańcy nie zastosują się do apelu, możliwe jest okresowe wyłączenie bieżącej wody. I choć to scenariusz skrajny, przy tegorocznych upałach każdy zaoszczędzony litr wody jest wyjątkowo cenny.