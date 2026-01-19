Logo TVN24
Inwersja temperatury. Mróz podzielił Polskę pionowo i poziomo

|
Kominy EC Siekierki z poziomo unoszącym się dymem, 19.01.2026
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Mróz w Polsce. W niedzielę rano na Podkarpaciu różnica temperatury między położonymi niedaleko siebie miejscami wyniosła prawie 30 stopni Celsjusza. Co ciekawe, to na szczytach termometry pokazały wartości powyżej zera, podczas gdy niżej było zimno. Stała za tym inwersja termiczna, którą dobrze było widać także w Warszawie.

W niedzielę rano w Bieszczadach wystąpiła silna inwersja termiczna. W miejscowości Stuposiany termometry o godzinie 8 pokazały -26,5 stopnia Celsjusza. Na położonym niecałe 10 kilometrów dalej Wyżniańskim Wierchu temperatura o tej samej godzinie wyniosła 1,7 st. C.

Co ciekawe, wyższą wartość zanotowano w wyżej położonym punkcie. Stuposiany położone są na wysokości 550 metrów nad poziomem morza, a szczyt Wyżniańskiego Wierchu znajduje się na wysokości około 913 m n.p.m. Mimo niewielkiej odległości i różnicy wysokości, różnica temperatury sięgnęła aż 28,2 st. C.

Temperatura powietrza w niedzielę w Beskidach i Bieszczadach, godz. 8
Temperatura powietrza w niedzielę w Beskidach i Bieszczadach, godz. 8
Źródło: CMM IMGW

Inwersja temperatury. Co to za zjawisko

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, Polska znajduje się pod wpływem silnego wyżu znad Ukrainy, z ciśnieniem w centrum 1040 sięgającym hektopaskali. W przypadku tak rozległych i silnych układów wysokiego ciśnienia, zwłaszcza zimą, charakterystyczną cechą jest silna inwersja temperatury. Mamy z nią do czynienia, gdy temperatura wraz z wysokością wzrasta, zamiast maleć.

- Panuje wtedy stała równowaga powietrza. Tworzy ona barierę hamującą wszelkie ruchy pionowe powietrza, a wraz z nim dymu, pyłów i różnego rodzaju zanieczyszczeń - tłumaczył.

Inwersję temperatury mogliśmy zaobserwować nie tylko na mapach pogodowych. W niedzielę w Warszawie dym z kominów nie unosił się do góry, ale płynął niemal poziomo.

Kominy EC Siekierki z poziomo unoszącym się dymem, 19.01.2026
Kominy EC Siekierki z poziomo unoszącym się dymem, 19.01.2026
Źródło: Damian Zdonek

20 stopni w warstwie powietrza

Duże różnice temperatury występują także dzisiaj. Jak wynika z danych z sondażu aerologicznego z Legionowa, w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura przy ziemi wynosiła około -13,3 stopnia Celsjusza, ale na wysokości około 800-900 metrów było to już ok. 6,4 st. C. Różnica temperatury między górną a dolną granicą inwersji wyniosła zatem ok. 20 stopni, a w regionach wschodnich, położonych bliżej centrum wyżu, mógł być jeszcze wyższy.

Co ciekawe, w Polsce zaznacza się wyraźnie także gradient poziomy. W nocy temperatura minimalna w Jeleniej Górze wyniosła 1,5 st. C, a w Zamościu zaledwie -19 st. C.

Tylko w tym jednym miejscu w Polsce nie było mrozu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tylko w tym jednym miejscu w Polsce nie było mrozu

Autorka/Autor: ast

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Damian Zdonek

