Inwersja temperatury. Mróz podzielił Polskę pionowo i poziomo

W niedzielę rano w Bieszczadach wystąpiła silna inwersja termiczna. W miejscowości Stuposiany termometry o godzinie 8 pokazały -26,5 stopnia Celsjusza. Na położonym niecałe 10 kilometrów dalej Wyżniańskim Wierchu temperatura o tej samej godzinie wyniosła 1,7 st. C.

Co ciekawe, wyższą wartość zanotowano w wyżej położonym punkcie. Stuposiany położone są na wysokości 550 metrów nad poziomem morza, a szczyt Wyżniańskiego Wierchu znajduje się na wysokości około 913 m n.p.m. Mimo niewielkiej odległości i różnicy wysokości, różnica temperatury sięgnęła aż 28,2 st. C.

Temperatura powietrza w niedzielę w Beskidach i Bieszczadach, godz. 8 Źródło: CMM IMGW

Inwersja temperatury. Co to za zjawisko

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, Polska znajduje się pod wpływem silnego wyżu znad Ukrainy, z ciśnieniem w centrum 1040 sięgającym hektopaskali. W przypadku tak rozległych i silnych układów wysokiego ciśnienia, zwłaszcza zimą, charakterystyczną cechą jest silna inwersja temperatury. Mamy z nią do czynienia, gdy temperatura wraz z wysokością wzrasta, zamiast maleć.

- Panuje wtedy stała równowaga powietrza. Tworzy ona barierę hamującą wszelkie ruchy pionowe powietrza, a wraz z nim dymu, pyłów i różnego rodzaju zanieczyszczeń - tłumaczył.

Inwersję temperatury mogliśmy zaobserwować nie tylko na mapach pogodowych. W niedzielę w Warszawie dym z kominów nie unosił się do góry, ale płynął niemal poziomo.

Kominy EC Siekierki z poziomo unoszącym się dymem, 19.01.2026 Źródło: Damian Zdonek

20 stopni w warstwie powietrza

Duże różnice temperatury występują także dzisiaj. Jak wynika z danych z sondażu aerologicznego z Legionowa, w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura przy ziemi wynosiła około -13,3 stopnia Celsjusza, ale na wysokości około 800-900 metrów było to już ok. 6,4 st. C. Różnica temperatury między górną a dolną granicą inwersji wyniosła zatem ok. 20 stopni, a w regionach wschodnich, położonych bliżej centrum wyżu, mógł być jeszcze wyższy.

Co ciekawe, w Polsce zaznacza się wyraźnie także gradient poziomy. W nocy temperatura minimalna w Jeleniej Górze wyniosła 1,5 st. C, a w Zamościu zaledwie -19 st. C.

