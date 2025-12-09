Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szkodnik na choince. Sprawdź, czy nie ma go na twoim drzewku

Mszyca Cinara curvipes - zdjęcie poglądowe
Pszczoły sępowe
Źródło: Shutterstock
Inwazyjne owady mogą kryć się na choinkach. Polska Akademia Nauk wydała "list gończy" za mszycami Cinara curvipes, które zagrażają polskim drzewom iglastym. Eksperci przekazali, co powinniśmy zrobić, jeśli na naszym drzewku znajdziemy przedstawiciela tego gatunku.

"Kupując swoją choinkę zwróć uwagę czy nie znajdują się na niej pasażerowie na gapę" - taki apel wystosowali naukowcy z Instytutu Przyrodniczego Polskiej Akademii Nauk. Jest to element projektu, którego celem są poszukiwania obcej, inwazyjnej mszycy Cinara curvipes. Owad ten pochodzi z Ameryki Północnej.

Zagrożenie dla drzew iglastych

Cinara curvipes to duża, ciemna mszyca, która tworzy liczne kolonie na pniach i gałęziach, głównie jodeł kaukaskiej i koreańskiej. Co szczególnie ważne, może być ona przenoszona razem z choinkami bożonarodzeniowymi. Mszyca jest inwazyjnym gatunkiem obcym stanowiącym zagrożenie dla drzew iglastych. Naukowcy chcą ustalić trasę jej podróży, ale przede wszystkim poznać przyczyny inwazji i zaplanować sposoby radzenia sobie z jej wpływem.

Eksperci z PAN zaapelowali, by po zakupie choinki dokładnie się jej przyjrzeć i sprawdzić, czy nie ma na niej poszukiwanej mszycy. Przede wszystkim powinniśmy się przypatrzeć pniu oraz dolnym gałęziom. Co istotne, temperatura pokojowa uaktywnia mszyce zimujące na drzewach.

Jak rozpoznać owada?

Inwazyjny gatunek mszycy jest dość dużych rozmiarów - osobniki dorosłe osiągają 4-6 milimetrów długości. Głowa i tułów są czarne, błyszczące, a z kolei środkowa część odwłoka czarna i matowa z końcówką i obrzeżem czarnym i błyszczącym. Odnóża owada są brązowo-czarne, zaś ich trzecia para - charakterystycznie, silnie wydłużona i łukowato wygięta.

Jeśli znajdziemy mszycę powinniśmy schować ją do pojemnika z niewielkimi otworami (naukowcy apelują o niewypuszczanie ich do środowiska) oraz skontaktować się z Polską Akademią Nauk.

Mszyca Cinara curvipes - zdjęcie poglądowe
Mszyca Cinara curvipes - zdjęcie poglądowe
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: fw

Źródło: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Święta Bożego NarodzeniaChoinkaowady
Czytaj także:
Plebiscyt Zwierzę Roku 2026
Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026. Zobacz pretendentów
Polska
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
Świat
Radar opadów
W tych regionach spadnie najwięcej deszczu. Radar opadów
Polska
Skutki trzęsienia ziemi w Japonii
Japonia. Kilkudziesięciu rannych, ostrzeżenia przed kolejnymi wstrząsami
Świat
Roztopy w Polsce
Żółte alarmy IMGW w części kraju
Prognoza
Całkiem jesienny grudzień
Zapowiada się deszczowy, ale ciepły dzień
Prognoza
Prognozowane porywy wiatru w Wielkiej Brytanii i Irlandii we wtorek 9 grudnia
Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta
Świat
Deszcz, noc, deszczowa noc
Nocne opady ominą tylko część kraju
Prognoza
Polski satelita wysłany w ramach programu MikroSAR wykonał pierwsze zdjęcia
W ten sposób Polski jeszcze nie widzieliśmy
Polska
Całkiem jesienny grudzień
Jak długo utrzyma się wielkie ciepło
Prognoza
Śrinagar
Wcześniej "raj na Ziemi", teraz "utracił swój blask"
Smog
Aceh po przejściu fali powodziowej
Już ponad 1800 ofiar śmiertelnych powodzi
Świat
Pożar buszu w Nowej Południowej Walii
Drzewo przygniotło strażaka. Nie przeżył
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
Nawet 16 stopni. To będzie "wiosna w grudniu"
Prognoza
Strażak ratuje jelenia, pod którym zapadł się lód
Lód załamał się pod jeleniem. Na pomoc ruszyli strażacy
Świat
Może padać deszcz
Na termometrach nawet 12 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Francja
Ponad 20 stopni. W kalendarzu jesień, na termometrach wiosna
Świat
Pożar w północno-zachodniej Hiszpanii
Ciemna substancja, przypominająca smołę, leci z kranów
Świat
shutterstock_1376981363_1
Naukowcy: takie słowa łatwiej zapamiętać
Nauka
Mgły nocą
Ta część kraju będzie silnie zamglona
Prognoza
Tak wygląda pingwin przylądkowy (Spheniscus demersus)
Masowa śmierć pingwinów. Naukowcy odkryli jej przyczynę
Nauka
Żaba Pelophylax nigromaculatus zjada szerszenia
"To ​​odkrycie jest zarówno wyjątkowe, jak i ekscytujące"
Nauka
Uwaga na roztopy
Alarmy w dwóch powiatach
Prognoza
W Australii zapanowały ponad 40-stopniowe upały
Tydzień upałów. Było prawie 45 stopni
Świat
Bóbr pojawił się w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 400 lat
Przeglądał nagrania. Zobaczył coś, czego nie widziano setki lat
Świat
Pogoda na 16 dni
Temperatura wymknie się normom. Pogoda na 16 dni
Prognoza
Erupcja wulkanu Kilauea zniszczyła kamerę
Tefra pochłania kamerę. Widać to na nagraniu
Świat
Później przebiegało już całe stado
Pierwszy odważnie, drugi z rezerwą. Tak żubry przechodziły przez jezdnię
TVN24
Ryś europejski (lynx lynx)
Nie będą musiały jeździć setek kilometrów
Polska
Mgła, mgły, droga, samochody
Tu nadal zalegają mgły. W mocy żółte alarmy
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom