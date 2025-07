IMGW: sytuacja się stabilizuje

"Sytuacja się stabilizuje"

- W chwil obecnej sytuacja się stabilizuje, ta intensywność opadów powoli się zmniejsza - podkreślił. Dyrektor CMOK mówił, że prognozy opadów są bardzo niestabilne. - Mogą być czasami lekko przesadzone lub lekko niedoszacowane. To wynika z dynamiki procesów fizycznych - tłumaczył. Dodał, że niż w dalszym ciągu będzie utrzymywał się nad naszym krajem. - On będzie zalegał nad Polską do połowy przyszłego tygodnia. Opady w nowym tygodniu nie będą nawalne. W ciągu doby spadnie do 20-30 litrów na metr kwadratowy - dodał.