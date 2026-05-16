Polska Łosie spacerowały po plaży. "Podeszły do wody, popływały chwilę" Anna Bruszewska

Łosie na plaży w Helu

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia łosi, które pojawiły się w sobotę na plaży na Helu. Autor fotografii pan Przemek poinformował, że pierwszy raz w życiu spotkał się z taką sytuacją.

- Muszę przyznać, że łosie na plaży spotkałem po raz pierwszy. Widziałem w państwa materiale, że ostatnio były w Sopocie. Tym razem udało się mi je zobaczyć tutaj - poinformował mężczyzna. - Łosie były dwa. Zachowywały się bardzo spokojnie. Spacerowały, podeszły do wody, popływały chwilę, wyszły i poszły dalej na wydmy. Ludzie stali w pewnej odległości, przyglądali się i fotografowali zwierzęta - opowiadał.

Lubią różne siedliska

Łoś euroazjatycki (Alces alces) to największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego należącego do rodziny jeleniowatych (Cervidae). Zamieszkuje głównie lasy, tereny podmokłe, bagna, mokradła, torfowiska, trzęsawiska oraz tereny zalewowe północnej Eurazji i Ameryki Północnej.