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Łosie na placu zabaw. "Mam nadzieję, że nikt nie będzie ich prowokował"

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Łosie bawią się na placu zabaw w Helu (województwo pomorskie)
Łosie bawiące się na placu zabaw, Hel (Pomorskie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Justyna
Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Justyna
Łosie odwiedziły plac zabaw w Helu. Mieszkanka okolicy nagrała zwierzęta i przesłała materiał na Kontakt24. Powiedziała, że to nie pierwszy raz, gdy widzi te zwierzęta.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Leśne zwierzęta coraz częściej pojawiają się w polskich miastach. Zwabia je tu przede wszystkim dostęp do pożywienia oraz zawłaszczanie przez człowieka ich naturalnych siedlisk.

Łosie odwiedziły plac zabaw

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z Helu w województwie pomorskim, na którym widać dwa łosie na placu zabaw. Jego autorka, pani Justyna, powiedziała, że to nie pierwszy raz, gdy widzi te zwierzęta w okolicy.

- Wracałam akurat rowerem z miasta i zauważyłam na placu zabaw w parku dwa łosie. Nie wiem, jak się tam znalazły. Jak widać na nagraniu, zainteresowały się tyrolką, następnie przeszły dalej po parku. Te zwierzęta wędrują tutaj po lasach. Wielokrotnie mieszkańcy wrzucali filmiki, na których były w różnych częściach Helu - relacjonowała.

Pani Justyna dodała, że choć lokalni mieszkańcy wiedzą, że nie należy podchodzić do dzikich zwierząt, to obawia się, co będzie w sezonie, gdy do Helu przyjedzie wiele rodzin z dziećmi. - Mam nadzieję, że nikt nie będzie prowokował łosi. One są bardzo spokojne - przyznała.

Łosie bawiące się na placu zabaw, Hel (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Justyna

Największe jeleniowate w polskich lasach

Łosie europejskie (Alces alces) są jednymi z największych przedstawicieli jeleniowatych żyjących w Polsce - samce mogą osiągać wysokość do 2,5 metra i ważyć nawet ponad pół tony. Żyją do 25 lat i codziennie potrzebują nawet do 50 kilogramów pokarmu: roślin wodnych, trawy, turzyc, pędów, liści czy owoców.

Naturalnym środowiskiem życia łosi są bagna i mokradła. Mimo znacznej wagi nie zapadają się w nich - wszystko dzięki szerokim racicom. Zwierzęta te potrafią pływać, a nawet nurkować - mogą przebywać pod wodą nawet minutę.

Źródło: Kontakt24, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Turek
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Tagi:
Łośzwierzętawojewództwo pomorskieHel
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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