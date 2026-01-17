Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Najgłębsze jezioro Polski zamarzło. Miesiąc szybciej niż rok temu

Lód na jeziorze
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Zamarzło jezioro Hańcza, najgłębsze w Polsce. Po raz pierwszy od wielu lat lód pokrył je już w styczniu. Ze względu na swoją głębokość zbiornik zamarza nierównomiernie, dlatego nie należy wchodzić na jego taflę.

Jak podał Suwalski Park Krajobrazowy, w nocy z 13 na 14 stycznia zamarzło najgłębsze jezioro Polski - Hańcza. To miesiąc szybciej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wtedy lód pokrył je 17 lutego.

"Przypominamy, że pokrywa lodowa w wielu miejscach nie jest wystarczająco bezpieczna, aby się po niej poruszać" - zaapelowali przedstawiciele Parku.

Nierównomierne, powolne zamarzanie

Jezioro Hańcza zamarza najpóźniej ze wszystkich jezior w północno-wschodniej części Polski, na dodatek nierównomiernie. Kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu, lód pokrywał jezioro zwykle w pierwszej połowie stycznia. Od kilkunastu lat na jeziorze rzadko można spotkać lód.

- Od lat nie mamy silnych mrozów, mamy je dopiero teraz, w styczniu. W związku z tym, że nie było wiatru, Hańcza zdążyła się wychłodzić i zamarzła tak jak inne jeziora - powiedziała dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska.

Zamarznięte jezioro zmusiło kilkadziesiąt kaczek i łabędzi do odlotu. Świerubska wyjaśniła, że zwykle ptaki te szukają niezamarzniętych wód na Kanale Augustowskim.

Rezerwat Przyrody Jezioro Hańcza położony jest na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Głębokość samego zbiornika wynosi według różnych danych: 108,5, 111,5 lub 113 metrów. To jedno z największych jezior na Suwalszczyźnie, charakteryzujące się wyjątkowo czystymi wodami.

Autorka/Autor: ast/dd

Źródło: PAP, Suwalski Park Krajobrazowy

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Korczyk/Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
SuwałkijezioroZima
Czytaj także:
Płetwal błękitny
Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie
Świat
Mroźna zima
Idzie solidny mróz. Gdzie będzie najzimniej
Prognoza
Pożary roślinności
Tej suszy nie zatrzyma deszcz. Może zaostrzyć pożary
Świat
jaworzyna
Krynica-Zdrój zaprasza na szusowanie
Rakieta Space Launch System rusza w drogę
Dwa kilometry na godzinę. Rakieta wielka jak Big Ben ruszyła
Świat
Powodzie w Mozambiku
Setki ofiar śmiertelnych, domy i wioski zmyte z powierzchni
Świat
Mróz
Trzaskający mróz i gęste mgły. Alarmy w 13 województwach
Prognoza
Myszołów
"Spodziewaliśmy się sikorek, a tu takie ptaszysko przyleciało"
Polska
Kamczatka
Masy śniegu spadły z dachów. Dwie osoby nie żyją
Świat
Kleszcz na ubraniu w styczniu 2025 roku
Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?
Agnieszka Stradecka
Mróz w Polsce
"Idzie mróz ze wschodu". Będzie dla nas wyzwaniem
Prognoza
Smog spowił Sarajewo
Alarm przed smogiem. "Sytuacja może się tylko pogorszyć"
Smog
Mróz, zima, zimno, śnieg
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Słońce, mróz, śnieg. Zima w Bukowinie Tatrzańskiej
W części kraju aura będzie pogodna
Prognoza
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
Polska
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
Prognoza
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
Świat
Orbiter MAVEN i Mars - wizja artysty
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"
Świat
Ferie zimowe, śnieg
Siarczysty mróz zaczyna swój pochód
Prognoza
hipo
Władze zamknęły słynny park
Świat
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
Świat
Rybak ponad 18 godzin płynął na drzwiach lodówki
Dryfował całą noc na drzwiach lodówki
Świat
Pyton
Myślała, że śpi na niej pies. Usłyszała męża: kochanie, nie ruszaj się
Świat
Niedźwiedź brunatny, sen zimowy, zima
"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"
Ciekawostki
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Silne opady śniegu w rocznicę potężnej śnieżycy
Świat
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
Prognoza
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie
Świat
Mgła
Mglisty i mroźny poranek. IMGW ostrzega
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom