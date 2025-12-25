Logo TVN24
Świetlisty okrąg wokół Słońca. "Natura po raz kolejny udowodniła, że jest najlepszym artystą"

Halo
Słupy świetlne nad Jurgowem (woj. małopolskie)
Źródło: Mikołaj Madeja, Małopolscy Łowcy Burz
W czwartek w niektórych częściach Polski można było zaobserwować wyjątkowe zjawisko - na niebie pojawiło się halo. Zdjęcia i nagarnia świetlistej obręczy wokół Słońca otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Halo było widoczne między innymi na Śląsku i w Małopolsce. Zjawisko optyczne mogli podziwiać w czwartek mieszkańcy wsi Brenna i Szczawnik. Na Kontakt24 dostaliśmy zdjęcia i nagranie tego niecodziennego zjawiska.

- Nigdy wcześniej nie widziałam takiego zjawiska, a mam już 54 lata. Cała rodzina stała na balkonie i to obserwowała. Tak naprawdę nikt z nas nigdy wcześniej nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego, w pewien sposób magiczne - powiedziała pani Bernadetta ze Szczawnika.

Halo słoneczne, Brenna (Śląskie)
Halo słoneczne, Brenna (Śląskie)
Źródło: Darek/ Kontakt24
Halo słoneczne, Szczawnik (Małopolskie)
Źródło: Becik/ Kontakt24

Halo w Karkonoszach

Halo uchwycił także w Karpaczu na nagraniu Grzegorz Truchanowicz, przewodnik Sudecki.

"Są takie poranki, kiedy człowiek wychodzi z domu na chwilę z prostym planem, a wraca z czymś, co przerasta jego najśmielsze oczekiwania. Dzisiaj towarzyszyła mi cała paleta emocji: od porannej ekscytacji, przez nagły wyrzut endorfin, aż po czystą adrenalinę, gdy zobaczyłem to, co dzieje się na niebie. Warunki były idealne: lekki mrozik, drobny śnieg i powietrze iskrzące od drobinek lodu. Wyciągnąłem drona z zamiarem zrobienia kilku klasycznych, zimowych kadrów. I wtedy… stanąłem jak wryty. Trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno! Marzyłem o takim ujęciu od dawna. Mam już w kolekcji zdjęcia zjawiska halo, ale nigdy w tak potężnej i kompletnej okazałości. Patrząc w górę, czułem, że jestem świadkiem jednego z najpiękniejszych przedstawień, jakie potrafi stworzyć natura. Choć wygląda to jak czysta magia, za tym widokiem stoi fizyka i nasza atmosfera" - napisał Grzegorz Truchanowicz. "Natura po raz kolejny udowodniła, że jest najlepszym artystą, a wszystko to w Karkonoszach"- dodał.

Zjawisko Halo w Karkonoszach
Źródło: Grzegorz Truchanowicz Przewodnik Sudecki fotograf/ Kontakt24

Karpacz, 25 grudnia - halo słoneczne

Karpacz, 25 grudnia - halo słoneczne
Karpacz, 25 grudnia - halo słoneczne
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Karpacz, 25 grudnia - halo słoneczne
Karpacz, 25 grudnia - halo słoneczne
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Karpacz, 25 grudnia - halo słoneczne
Karpacz, 25 grudnia - halo słoneczne
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Przepiękne zjawisko pogodowe w Karpaczu
Przepiękne zjawisko pogodowe w Karpaczu
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Czym jest halo i jak powstaje?

Halo to złudzenie optyczne, wywołane załamaniem się światła na kryształach lodu i odbiciem go wewnątrz kryształków lodu, które znajdują się w cirrostratusach - chmurach pierzastych piętra wysokiego - lub we mgle lodowej, która powstaje w bardzo niskich temperaturach.

Najczęściej światło załamuje się pod kątem 22 stopni, tworząc świetlisty okrąg wokół Słońca. Może być biały, jak i mieć wszystkie barwy tęczy.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

