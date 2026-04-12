Halo, słońce poboczne i jeszcze więcej. Zdjęcia

Zjawisko halo nad bulwarem w Gdyni
Halo na niebie, Niwy (Kujawsko-pomorkie)
Źródło: Katarzyna/Kontakt24
Niedziela obfitowała w niezwykłe zjawiska optyczne na polskim niebie. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania prezentujące między innymi halo słoneczne i słońce poboczne. To jednak nie wszystko, co można było zobaczyć.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Niedziela, pomimo dość spokojnej pogody, przynosi ciekawe zjawiska. Ci, którzy spojrzeli w niebo, mogli zobaczyć halo i słońce poboczne. Widać je na zdjęciach z Gdyni, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, na fotografiach można zobaczyć także górny łuk styczny oraz krąg parheliczny.

Zjawisko halo nad bulwarem w Gdyni

Zjawisko halo nad bulwarem w Gdyni
Źródło: Kontakt24/ Krzysztof
Źródło: Kontakt24/ Krzysztof
Zjawisko halo nad bulwarem w Gdyni
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zjawisko halo nad bulwarem w Gdyni
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Nagrania zjawisk otrzymaliśmy także z województwa kujawsko-pomorskiego.

Halo na niebie, Niwy (Kujawsko-pomorkie)
Źródło: Katarzyna/Kontakt24
Halo na niebie, Toruń
Źródło: Robert/Kontakt24

Halo słoneczne, słońce poboczne - czym są te zjawiska

Halo to zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej. Można je zaobserwować wokół tarczy słonecznej lub księżycowej. Przyjmuje postać świetlistego pierścienia, który może być biały lub zawierać kolory tęczy. Słońce poboczne zaś jest zjawiskiem optycznym typu halo. Objawia się jasną plamą światła powstającą po obu stronach naszej gwiazdy.

Krąg parheliczny to blady, biały pas okrążający całe niebo równolegle do horyzontu, przecinający słońce. Górny łuk styczny zaś to zjawisko w postaci łuku o delikatnych barwach, styczne do halo w punkcie ponad słońcem.

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Krzysztof

