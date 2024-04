Halny w Tatrach. Drzewo upadło na samochód, 23-latka nie żyje

Kobieta zginęła po tym, jak silny wiatr przewrócił drzewo na jej samochód w Zakopanem. Wysoko w Tatrach podmuchy halnego od rana przekraczają prędkość 100 kilometrów na godzinę, silnie wieje też na obszarach podgórskich. Sprzedaż biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego została wstrzymana.

Jak przekazał reporter TVN24 Maciej Stasiński, spróchniały konar został oberwany przez silny wiatr, który w Zakopanem rozwijał prędkość do 80 kilometrów na godzinę, a na Kasprowym Wierchu - do 140 km/h. Na miejscu trwa ustalanie szczegółów zdarzenia.

- Co chwilę strażacy wyjeżdżają na interwencje. Powalone drzewa na pewno są w Dolinie Chochołowskiej, na pewno na drodze, która prowadzi nad Morskie Oko, na Palenicy Białczańskiej - wyjaśnił.

Ostrzeżenie nie na żarty

"Odradzamy dziś wszelkie wyjścia w Tatry. W górach wieje bardzo silny i porywisty wiatr, który dzisiaj się wzmaga. Na szlaki łamią się gałęzie i drzewa, co stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie kursują wozy konne do Morskiego Oka. (...) Zapewniamy, że to nie jest żart." - przekazał TPN w mediach społecznościowych.