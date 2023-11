Halny łamie drzewa w Tatrach

Halny zawitał do Tatr. Na Podhalu i w południowych powiatach Małopolski do piątku obowiązywać może alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągnąć prędkość do 110 kilometrów na godzinę. W Zakopanem w czwartek rano porywy sięgały 90 km/h.