Polska

"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie

Kurka z mutacją "rosecomb"
Jak zbierać grzyby, aby uniknąć zatrucia
Źródło: TVN24
W Polsce trwa sezon grzybowy. Jeden z leśników w mediach społecznościowych pochwalił się kurką o dość nietypowym wyglądzie. Co za niego odpowiada?

Leśnik i miłośnik grzybów Piotr Grześ, prowadzący w mediach społecznościowych profil "Grzybów znawca", opublikował zdjęcie kurki z rzadką mutacją rosecomb. Jak podkreślił mężczyzna będący także pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu - i co można zobaczyć na zdjęciu - ów pieprznik jadalny wyróżniał się mocno powykręcanym i nieregularnym kapeluszem.

Jak przekazał, nietypowy wygląd to efekt zaburzenia rozwoju owocnika. Mutacja jednak nie wpływa ani na smak, ani na jego jadalność - pozostaje on w pełni bezpieczny do spożycia, zachowując smak i właściwości charakterystyczne dla tego popularnego grzyba.

Wygląd grzyba, który może zaskakiwać

Kapelusz grzyba był tak zdeformowany, że wizualnie przypominał inne gatunki - zwłaszcza rosnące nieopodal siedzunie sosnowe. Jak żartował leśnik, kurka "chyba próbowała zostać jednym z nich".

Tego typu mutacja, określana właśnie jako rosecomb, występuje niezwykle rzadko, przez co podobne znaleziska są cenną ciekawostką dla miłośników grzybobrania. Grześ określił nawet swoje znalezisko określeniem "jedna na milion".

Dlaczego drzewa zachowują się tak, jakby był koniec października?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dlaczego drzewa zachowują się tak, jakby był koniec października?

Franciszek Wajdzik

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Grzybów Znawca/Facebook, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Grześ, pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, leśnik i miłośnik grzybów

