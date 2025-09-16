"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie

Jak zbierać grzyby, aby uniknąć zatrucia Źródło: TVN24

Leśnik i miłośnik grzybów Piotr Grześ, prowadzący w mediach społecznościowych profil "Grzybów znawca", opublikował zdjęcie kurki z rzadką mutacją rosecomb. Jak podkreślił mężczyzna będący także pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu - i co można zobaczyć na zdjęciu - ów pieprznik jadalny wyróżniał się mocno powykręcanym i nieregularnym kapeluszem.

Jak przekazał, nietypowy wygląd to efekt zaburzenia rozwoju owocnika. Mutacja jednak nie wpływa ani na smak, ani na jego jadalność - pozostaje on w pełni bezpieczny do spożycia, zachowując smak i właściwości charakterystyczne dla tego popularnego grzyba.

Wygląd grzyba, który może zaskakiwać

Kapelusz grzyba był tak zdeformowany, że wizualnie przypominał inne gatunki - zwłaszcza rosnące nieopodal siedzunie sosnowe. Jak żartował leśnik, kurka "chyba próbowała zostać jednym z nich".

Tego typu mutacja, określana właśnie jako rosecomb, występuje niezwykle rzadko, przez co podobne znaleziska są cenną ciekawostką dla miłośników grzybobrania. Grześ określił nawet swoje znalezisko określeniem "jedna na milion".

