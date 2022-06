Gradobicie na północy kraju, "oberwanie chmury" w kilku miejscach. Wasze relacje z burzowego czwartku 

czytaj dalej

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała w czwartek, że jej najnowsze badanie nad genezą pandemii COVID-19 nie doprowadziło do jednoznacznych wniosków, głównie z powodu braku danych z Chin. - Im dłużej to trwa, tym trudniejsze się staje - przyznała na konferencji prasowej przedstawicielka WHO, amerykańska epidemiolożka Maria Van Kerkhove.