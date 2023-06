Grad podziurawił elewację. W Tuchowie "tak bardzo waliło, że nie było nic widać"

Gradobicie w Tuchowie

Do gradobicia doszło we wtorek po południu. - To było gdzieś około godziny 16. Na domu mamy panele PCV. Byłem wtedy w pokoju, czytałem książkę, miałem uchylone okno. Nagle usłyszałem świst wiatru, zauważyłem, że wiatr się zmaga, niebo było zachmurzone. Spodziewałem się, że po prostu będzie wichura - relacjonował. Mężczyzna przyznał, że nie spodziewał się gradu. - Nagle, w ciągu dwóch, trzech sekund z niczego zaczął padać grad. Podbiegłem do ganku, byłem przerażony. Tak bardzo waliło, że nie było nic widać. Padało pod kątem, na ukos, i przez to zrobiły się takie zniszczenia - dodał. Pan Marcin zaznaczył, że czeka na oględziny. - Takie wielkie dziury w domu jak teraz, to pierwszy raz się tak zdarzyło. Nasz dom jest ubezpieczony. Jak już przeszło, to mierzyliśmy obszar zniszczeń. Zniszczone są dwie przednie ściany domu. Ubezpieczyciel ma przyjechać na oględziny - dodał.