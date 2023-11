Grabić liście, czy nie grabić? Ekspert radzi

Różnokolorowe liście zalegające w parkach i ogrodach to nieodzowny element jesiennego krajobrazu. Czy warto je grabić? Opowiedział o tym profesor Przemysław Bąbelewski z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W okresie jesiennym stawiamy sobie to pytanie o to, czy grabić liście. Właścicielom ogrodów często zależy na tym, by ich trawnik ładnie się prezentował, dlatego to robią. Ekspert z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu radzi jednak, by w pewnych sytuacjach opadłe liście zostawiać.