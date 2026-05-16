Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Trudne warunki w górach. "Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza"

|
Burze, piorun, góry
Ratownik TOPR Grzegorz Kubicki o wypadku na Giewoncie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Ratownicy ostrzegają przed trudnymi warunkami w górach. W Tatrach, gdzie w sobotę doszło do poważnego wypadku podczas burzy, znów jest groźnie. Pogoda nie zachęca do wędrówek także w innych pasmach górskich.

W sobotę w Tatrach doszło do groźnego wypadku. Piorun raził pięcioosobową grupę turystów, z czego jedna straciła przytomność i spadła kilka metrów, doznając urazów głowy i nogi. Wszystkie trafiły na obserwację do szpitala. Dwie kolejne osoby zgłosiły się do placówki medycznej samodzielnie kilka godzin po wypadku.

Opady i oblodzenia w Tatrach

W sobotę w Tatrach pogoda także ma być niebezpieczna. Głównym zagrożeniem będą jednak nie burze, a intensywne opady - w niższych partiach deszczu, a w wyższych śniegu. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN), w wyższych partiach Tatr zalega cienka warstwa świeżego śniegu, pod którą znajduje się twardy, starszy śnieg. W wielu miejscach jest ślisko. Szlaki mogą być miejscami zalane lub podtopione. TPN przypomina również, że obszar parku został zamknięty dla uprawiania wszelkich form narciarstwa i snowboardingu, z wyjątkiem szlaku turystycznego na odcinku Morskie Oko - Rysy.

Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach

Pogoda w górach zniechęca do wędrówek

Trudne warunki panują w sobotę również w innych pasmach górskich. Według goprowców w Beskidach na szlakach jest ślisko. Rano padał deszcz - do niedzieli suma opadów może wynieść od 40 do 70 litrów na metr kwadratowy - a na wysokości powyżej 700 m n.p.m. widoczność nie przekraczała 50 metrów. Na Babiej Górze zamknięty jest najtrudniejszy szlak - żółty, zwany Percią Akademików.

Pogoda nie zachęca do wędrówek także w Bieszczadach. - Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza. Przelotne opady sprawiły, że na szlakach zrobiło się ślisko. Jest chłodno, wieje lekki wiatr. Dla wytrawnych turystów to nie problem, ale wymaga przygotowania - powiedział Marek Kwasiżur z bieszczadzkiej grupy GOPR. Dodał, że w wyższych partiach gór mogą pojawić się burze.

W sobotę w Bieszczadach może zagrzmieć
W sobotę w Bieszczadach może zagrzmieć
Źródło zdjęcia: stock.adobe.com

Trudne warunki atmosferyczne do wędrówek panują też w Karkonoszach. Ratownicy z Grupy Karkonoskiej GOPR podali, że rano przelotnie padał śnieg z deszczem, a szlaki są oblodzone. Widzialność jest ograniczona do 30 metrów, a w szczytowych partiach gór temperatura spadła poniżej zera.

"Na niektórych odcinkach szlaków w szczytowych partiach Karkonoszy jeszcze zalega śnieg w płatach - w miejscach zalegania śniegu mogą wystąpić utrudnienia podczas wędrowania. W tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność, śnieg może być zmrożony. Należy odpowiednio się przygotować do wyjścia w góry" - napisali ratownicy w komunikacie.

Do 90 litrów deszczu. IMGW ostrzega
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Do 90 litrów deszczu. IMGW ostrzega

Prognoza
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
28 min
pc
Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków. Ekspert: płacimy podwójnie
TVN24
27 min
Pokrowsk - reportaż Superwizjera
To prawdziwe piekło na ziemi. I najważniejszy cel ludzi Putina
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
GórydeszczŚniegburzeburzaGOPR
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
BIZNES
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
TVN24
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
TVN24
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
TVN24
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
TVN24
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
TVN24
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
TVN24
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
TVN24
Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
Zbadali hantawirusa wykrytego u kobiety ze statku. Jest komunikat resortu
TVN24
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika
TVN24
Donald Trump podczas pobytu w Chinach
"Xi zadał to pytanie dzisiaj. Powiedziałem, że nie rozmawiam o tym"
BIZNES
Long Island w stanie Nowy Jork
Tysiące pracowników wstrzymało ruch. Bezterminowy strajk w USA
BIZNES
Czaszka świętej Zdzisławy
Policja odzyskała skradzioną czaszkę Świętej Zdzisławy. Jest jeden problem
TVN24
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Do 90 litrów deszczu. IMGW ostrzega
Prognoza
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Odkryty grób masowy
Ekshumują masowy grób, jeden z pochowanych to znany przedwojenny dentysta
TVN24
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
24 min
pap_20260421_0JF
"Udowodnił, dlaczego nie warto wchodzić z nim w bliską współpracę polityczną"
TVN24
39-latek został zatrzymany
10 laptopów i kilkanaście dysków z dziecięcą pornografią. 39-latek aresztowany
WARSZAWA
Giewont, 15.05.2026
Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach
Polska
imageTitle
Jeden cios i szok. "Najszybszy nokaut świata?!"
EUROSPORT
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Jeleń kręcił się, chaotycznie skakał. To mogło być przyczyną
Ciekawostki
Urodzinowa trasa TVN24. Lądek-Zdrój
TVN24 w Lądku-Zdroju. "Dla takich chwil warto robić telewizję"
TVN24
Burza, ulewny deszcz
Wydano alert RCB przed burzami
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom