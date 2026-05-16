Polska Trudne warunki w górach. "Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza" Oprac. Krzysztof Posytek |

Ratownik TOPR Grzegorz Kubicki o wypadku na Giewoncie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę w Tatrach doszło do groźnego wypadku. Piorun raził pięcioosobową grupę turystów, z czego jedna straciła przytomność i spadła kilka metrów, doznając urazów głowy i nogi. Wszystkie trafiły na obserwację do szpitala. Dwie kolejne osoby zgłosiły się do placówki medycznej samodzielnie kilka godzin po wypadku.

Opady i oblodzenia w Tatrach

W sobotę w Tatrach pogoda także ma być niebezpieczna. Głównym zagrożeniem będą jednak nie burze, a intensywne opady - w niższych partiach deszczu, a w wyższych śniegu. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN), w wyższych partiach Tatr zalega cienka warstwa świeżego śniegu, pod którą znajduje się twardy, starszy śnieg. W wielu miejscach jest ślisko. Szlaki mogą być miejscami zalane lub podtopione. TPN przypomina również, że obszar parku został zamknięty dla uprawiania wszelkich form narciarstwa i snowboardingu, z wyjątkiem szlaku turystycznego na odcinku Morskie Oko - Rysy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach

Pogoda w górach zniechęca do wędrówek

Trudne warunki panują w sobotę również w innych pasmach górskich. Według goprowców w Beskidach na szlakach jest ślisko. Rano padał deszcz - do niedzieli suma opadów może wynieść od 40 do 70 litrów na metr kwadratowy - a na wysokości powyżej 700 m n.p.m. widoczność nie przekraczała 50 metrów. Na Babiej Górze zamknięty jest najtrudniejszy szlak - żółty, zwany Percią Akademików.

Pogoda nie zachęca do wędrówek także w Bieszczadach. - Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza. Przelotne opady sprawiły, że na szlakach zrobiło się ślisko. Jest chłodno, wieje lekki wiatr. Dla wytrawnych turystów to nie problem, ale wymaga przygotowania - powiedział Marek Kwasiżur z bieszczadzkiej grupy GOPR. Dodał, że w wyższych partiach gór mogą pojawić się burze.

W sobotę w Bieszczadach może zagrzmieć Źródło zdjęcia: stock.adobe.com

Trudne warunki atmosferyczne do wędrówek panują też w Karkonoszach. Ratownicy z Grupy Karkonoskiej GOPR podali, że rano przelotnie padał śnieg z deszczem, a szlaki są oblodzone. Widzialność jest ograniczona do 30 metrów, a w szczytowych partiach gór temperatura spadła poniżej zera.

"Na niektórych odcinkach szlaków w szczytowych partiach Karkonoszy jeszcze zalega śnieg w płatach - w miejscach zalegania śniegu mogą wystąpić utrudnienia podczas wędrowania. W tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność, śnieg może być zmrożony. Należy odpowiednio się przygotować do wyjścia w góry" - napisali ratownicy w komunikacie.