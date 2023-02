Pługi wirowe odśnieżają szlak nad Morskie Oko. Od piątku trasy będą otwarte

W Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. W piątek otwarte zostaną szlaki turystyczne: droga z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka oraz szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów. "Zachowaj rozwagę. Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie i Twoich decyzji" - napisał TPN. O rozwagę prosza także ratownicy GOPR.

Od piątku 10 lutego ponownie otwarte zostaną szlaki turystyczne: droga z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka oraz szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów - poinformował na Facebooku Tatrzański Park Narodowy.

Lawinowa "trójka" w Tatrach

- Na odcinku Palenica Białczańska - Włosienica dwa pługi wirowe na zlecenie starostwa powiatowego w Zakopanem poszerzają, odśnieżają drogę wiodącą do schroniska - powiedział Grzegorz Bryniarski z TPN-u. - Dalej my ze swoją ekipą z pilarzami (drwalami) i pomocnikami udrażniamy lawiniska z powalonych drzew - dodał.

Lawinowa "dwójka" na Babiej Górze

GOPR obniżyło do drugiego stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze. Dotychczas obowiązywał tam wyższy - trzeci stopień. Beskidzcy goprowcy podali w czwartek, że warunki na szlakach są na ogół trudne, choć poprawiają się. Rano w górach mróz sięgał -12 st. C.

W masywie Pilska możliwe są zejścia zsuwów i małych lawin przy bardzo niestabilnej pokrywie śnieżnej w stromych wklęsłych formacjach terenowych w kopule szczytowej masywu. Głównie dotyczy to małych kociołków po północnej i południowej stronie grzbietu. W górach warunki na szlakach turystycznych sukcesywnie się poprawiają, choć nadal są one trudne. - W ostatnich dniach turystów w górach było więcej, więc najczęściej uczęszczane szlaki są przetarte, nie ma potrzeby torowania w śniegu. Warunki się poprawiają, choć nadal są trudne. Na Babiej Górze czy Pilsku leży prawie 1,5 metra śniegu, a w miejscach, gdzie nawiewał go wiatr - sporo powyżej 2 metrów. Każde zejście ze szlaku oznacza wejście w głęboki śnieg - oznajmił ratownik dyżurny ze centralnej stacji Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku Adam Tyszecki. W Beskidach rano był spory mróz: od -12 st. C na Hali Miziowej i na Klimczoku do -9 st. C na Markowych Szczawinach.