Lej kondensacyjny zawisł nad miastem

Pogoda w niedzielę sprzyja obserwacji ciekawych zjawisk meteorologicznych. W Kujawsko-Pomorskiem w Golubiu-Dobrzyniu na niebie pojawił się lej kondensacyjny, co udało się uwiecznić na zdjęciach.

Lej kondensacyjny na niebie

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w niedzielę powietrze jest chwiejne i wilgotne. W dodatku nad krajem obecny jest niż Lorenz wraz ze strefą frontową, co zapewnia dogodne warunki do wznoszenia się powietrza. Ponadto występują lokalne linie zbieżności wiatru wokół niżu, co sprzyja punktowemu pojawianiu się takich lejów.