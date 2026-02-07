Świnoujście. Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie

Wóz strażacki ślizgał się po placu Źródło: iswinoujscie.pl

O tym, jak ślisko było w sobotę rano, przekonali się strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Świnoujściu, a dokładniej w rejonie posterunku Warszów. Plac przed remizą był tak oblodzony po opadach marznącego deszczu, że funkcjonariusze mieli problem z wyjazdem na akcję.

Wóz strażacki zmagał się z poranną gołoledzią

Na nagraniu udostępnionym przez portal iswinoujscie.pl widać, jak wóz strażacki na sygnałach próbuje wyjechać, ale z powodu gołoledzi stacza się z powrotem w kierunku remizy. Na filmie można zobaczyć też, jak jeden ze strażaków wyskakuje z wozu i chwyta za drzwi, aby pojazd zatrzymać. Po chwili na miejsce podbiegają inni strażacy.

Jak przekazał rzecznik straży pożarnej w Świnoujściu, podczas zdarzenia nikomu nic się nie stało, a wyjazd był utrudniony tylko przez chwilę, gdyż obok jednostki przejeżdżała piaskarka, która szybko posypała plac piaskiem. Dodał też, że opóźnienie w dojeździe na miejsce wezwania było nieznaczne. Strażacy bezpiecznie dotarli na miejsce, a poranna interwencja nie dotyczyła bezpośredniego zagrożenia życia, a zwisającego konaru nad jezdnią.

W sobotę rano w województwie zachodniopomorskim w rejonie Świnoujścia obowiązywały ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed opadami marznącymi. W wielu regionach kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed tym zjawiskiem, a także przed oblodzeniem.

Opracował Damian Dziugieł

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: iswinoujscie.pl