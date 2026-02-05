Logo TVN24
Polska

Ślizgawica na Dolnym Śląsku. "We Wrocławiu zawsze było ciepło"

Gołoledź we Wrocławiu
Do wypadku doszło na drodze ekspresowej S5
Źródło: TVN24
Gołoledź utrzymuje się na chodnikach i jezdniach Polski. Na Dolnym Śląsku policjanci wyjeżdżali do kolizji drogowych około 80 razy, znacznie częściej niż przy suchych nawierzchniach. Trudne warunki zaskoczyły także przyzwyczajonych do zupełnie innej pogody mieszkańców.

W czwartek nad krajem wędruje strefa opadów marznących, przynosząca lokalnie niebezpieczną gołoledź. W części kraju w mocy są ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi.

Nie tylko gołoledź. IMGW wydał nowe alarmy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie tylko gołoledź. IMGW wydał nowe alarmy

Prognoza

"Ostrzegali, ale jednak człowiek zaskoczony"

Według informacji podanych przez przedstawicieli dolnośląskiej Policji, najtrudniejsze warunki panowały w południowej i centralnej części Dolnego Śląska. W okresie od wieczora do poranka następnego dnia funkcjonariusze średnio przeprowadzają 20-30 interwencji związanych z kolizjami drogowymi, ale na przełomie środy i czwartku było ich prawie 80.

O tym, jaka ślizgawica występowała we Wrocławiu, opowiadała reporterka TVN24 Olga Mildyn. W czwartek rano operator TVN24 Maciej Cepin musiał pomóc kobiecie, która przez lód na drodze nie mogła wyjechać z bocznej uliczki. Lodowe warunki dawały się także pieszym.

- Szura się, jak jazda na nartach - opowiadał jeden z mieszkańców Wrocławia. - Zapowiadali, ostrzegali, ale jednak człowiek zaskoczony, takich zim nie było - dodawał.

- Chyba nie byliśmy przygotowani. W całej Polsce jest oblodzenie, we Wrocławiu zawsze było ciepło, więc nawet nie przyszło na myśl, że może być tak ślisko jak gdzie indziej - dodała inna z mieszkanek.

Klatka kluczowa-209783
W nocy i rano ulice Wrocławia były śliskie
Źródło: TVN24

Gołoledź w Polsce. Niebezpieczeństwo dla kierowców

Przez ślizgawicę niebezpiecznie jest nie tylko na chodnikach. Na drodze ekspresowej S5 w okolicach Trzebnicy doszło do wypadku. Jak przekazał reporter TVN24 Paweł Popkowski, w czwartek rano kierowca busa uderzył w bariery energochłonne, dachował i wypadł z drogi. Pojazdem jechały dwie osoby, którym udzielona została pomoc medyczna. Po południu ruch na S5 został przywrócony. Przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona, ale rano nawierzchnia była w tym miejscu pokryta lodem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zderzenie trzech aut na A2. Jedna osoba poszkodowana

Zderzenie trzech aut na A2. Jedna osoba poszkodowana

TVN24
Paraliż komunikacyjny w kilku miastach zachodniej Polski

Paraliż komunikacyjny w kilku miastach zachodniej Polski

TVN24

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

WrocławpogodaZima
