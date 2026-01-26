Gołoledź. Turyści nie wejdą na molo w Sopocie i Gdańsku

W poniedziałek nad Polską przechodzą opady marznące. Najdłużej strefa deszczu i mżawki ma utrzymać się nad północnymi regionami - chociaż opady mają słabnąć, mogą utrzymywać się do wieczora.
Zamknięte molo w Sopocie
"W związku z opadami marznącego deszczu (26.01.2026) i trudnymi warunkami, zamykamy Molo do odwołania (tj. do ustąpienia oblodzenia). O zmianach będziemy informować na bieżąco" (pisownia oryginalna) - przekazano na oficjalnym koncie miasta Sopot w mediach społecznościowych.
W poniedziałek ze względów bezpieczeństwa do odwołania zamknięte zostało też molo w Gdańsku Brzeźnie.
To nie pierwsze takie utrudnienie w tym roku. Również środę 14.01 poinformowano o tymczasowym zamknięciu sopockiego i gdańskiego molo w związku z opadami marznącego deszczu.
Autorka/Autor: ast
Źródło: TVN24, Sopot
Źródło zdjęcia głównego: TVN24