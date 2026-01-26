Gołoledź. Turyści nie wejdą na molo w Sopocie i Gdańsku

Oblodzone molo w Sopocie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek nad Polską przechodzą opady marznące. Najdłużej strefa deszczu i mżawki ma utrzymać się nad północnymi regionami - chociaż opady mają słabnąć, mogą utrzymywać się do wieczora.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Radar opadów marznących. Tu nie da się chodzić

Zamknięte molo w Sopocie

"W związku z opadami marznącego deszczu (26.01.2026) i trudnymi warunkami, zamykamy Molo do odwołania (tj. do ustąpienia oblodzenia). O zmianach będziemy informować na bieżąco" (pisownia oryginalna) - przekazano na oficjalnym koncie miasta Sopot w mediach społecznościowych.

Rozwiń

W poniedziałek ze względów bezpieczeństwa do odwołania zamknięte zostało też molo w Gdańsku Brzeźnie.

To nie pierwsze takie utrudnienie w tym roku. Również środę 14.01 poinformowano o tymczasowym zamknięciu sopockiego i gdańskiego molo w związku z opadami marznącego deszczu.

Autorka/Autor: ast Źródło: TVN24, Sopot Źródło zdjęcia głównego: TVN24