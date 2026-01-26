Gołoledź. Chodnik jak zamarznięta rzeka. Pokazujecie Polskę skutą lodem

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Początek tygodnia przywitał mieszkańców wielu rejonów Polski marznącym deszczem, powodującym trudne warunki na drogach i chodnikach, a jednocześnie tworzącym widoki przyciągające wzrok. Uchwyciliście je na zdjęciach i przesyłacie na Kontakt24.

Ślizgawica w zachodniej Polsce

Marznący deszcz najbardziej daje się we znaki w zachodniej Polsce. Otrzymaliśmy wiele zdjęć z województwa zachodniopomorskiego.

Pogoda, Ognica gm. Widuchowa, (Zachodniopomorskie) Źródło: Natalia/ Kontakt24

Gołoledź, Witkowo Drugie (Zachodniopomorskie) Źródło: Grzęda/ Kontakt24

Zmrożone Świnoujście Zmrożone Świnoujście Źródło: Aga/ Kontakt24 Zmrożone Świnoujście Źródło: Aga/ Kontakt24

Oblodzenie, Gryfino Źródło: Dorcia/ Kontakt24

Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie) Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie) Źródło: Panda/ Kontakt24 Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie) Źródło: Panda/ Kontakt24 Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie) Źródło: Panda/ Kontakt24 Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie) Źródło: Panda/ Kontakt24 Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie) Źródło: Panda/ Kontakt24

Droga Martew-Tuczno (Zachodniopomorskie) Źródło: Mieszkaniec/ Kontakt24

Kraina lodu w Szczecinie Źródło: Internauta/ Kontakt24

Pogoda, Szczecin Źródło: Edyta/ Kontakt24

Gołoledź, Szczecin Gumieńce Gołoledź, Szczecin Gumieńce Źródło: Endi/ Kontakt24 Gołoledź, Szczecin Gumieńce Źródło: Endi/ Kontakt24 Gołoledź, Szczecin Gumieńce Źródło: Endi/ Kontakt24 Gołoledź, Szczecin Gumieńce Źródło: Endi/ Kontakt24

Trudne warunki, Szczecin Źródło: Jaro/ Kontakt24

Lód, Szczecin Źródło: Kfilip/ Kontakt24

Gołoledź w Szczecinie Źródło: Witek/ Kontakt24

Pogoda w Szczecinie Źródło: Robert/ Kontakt24

Gołoledź w Szczecinie Gołoledź w Szczecinie Źródło: Eve/ Kontakt24 Gołoledź w Szczecinie Źródło: Eve/ Kontakt24 Gołoledź w Szczecinie Źródło: Eve/ Kontakt24

Lodowaty Szczecin Lodowaty Szczecin Źródło: Mateusz/ Kontakt24 Lodowaty Szczecin Źródło: Mateusz/ Kontakt24

Szczecin pod lodem Źródło: Sylwia/ Kontakt24

Lodowy Szczecin Źródło: Tom_from_Szczecin/ Kontakt24

Szczecin w lodzie Źródło: Zdzisław/ Kontakt24

Zima w Mierzynie koło Szczecina Źródło: Mariola./ Kontakt24

Trudna sytuacja pogodowa, Stargard (Zachodniopomorskie) Źródło: Agata/ Kontakt24

Gołoledź, Witkowo Drugie (Zachodniopomorskie) Źródło: Grzęda/ Kontakt24

Gołoledź, Trzebiatów (Zachodniopomorskie) Źródło: Andrzej/ Kontakt24

Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie) Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie) Źródło: wampaldempek/ Kontakt24 Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie) Źródło: wampaldempek/ Kontakt24

Pogoda, Nowogard (Zachodniopomorskie) Źródło: Michalina/ Kontakt24

Ślisko zrobiło się także w Wielkopolsce - zarówno w Poznaniu, jak i mniejszych miejscowościach.

Pogoda, Tarnowo Podgórne (Wielkopolskie) Źródło: Beata/ Kontakt24

Ślizgawica w Poznaniu Źródło: Mini/ Kontakt24

Gołoledź, Poznań Gołoledź, Poznań Źródło: Andrzej/ Kontakt24 Gołoledź, Poznań Źródło: Andrzej/ Kontakt24 Gołoledź, Poznań Źródło: Andrzej/ Kontakt24 Gołoledź, Poznań Źródło: Andrzej/ Kontakt24 Gołoledź, Poznań Źródło: Andrzej/ Kontakt24

Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu sytuacja pogodowa w Poznaniu Źródło: Rafał/ Kontakt24 Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu sytuacja pogodowa w Poznaniu Źródło: Rafał/ Kontakt24 Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu sytuacja pogodowa w Poznaniu Źródło: Rafał/ Kontakt24

Gołoledź, Poznań Gołoledź, Poznań Źródło: Karol/ Kontakt24 Gołoledź, Poznań Źródło: Karol/ Kontakt24

Auta pokryte lodem, Poznań Źródło: Bartosz/ Kontakt24

Gołoledź, Swarzędz Źródło: Anteq56/ Kontakt24

Gołoledź, Rakoniewice (Wielkopolskie) Źródło: Justyna/ Kontakt24

Gołoledź, Sławica (Wielkopolskie) Źródło: Danuta/ Kontakt24

Sopelki, Zbąszyń (Wielkopolskie) Źródło: Marek/ Kontakt24

Podwójna szyba, Pamiątkowo (Wielkopolskie) Źródło: Idzi/ Kontakt24

Opady marznące nie ominęły też Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i innych miejscowości w województwie lubuskim.

Gołoledź, Gorzów Źródło: Szczypior/ Kontakt24

Parking przy galerii, Gorzów Wielkopolski Parking przy galerii, Gorzów Wielkopolski Źródło: Kamil/ Kontakt24 Parking przy galerii, Gorzów Wielkopolski Źródło: Kamil/ Kontakt24

Gołoledź, Zawada Zielona Góra Źródło: Asia/ kontakt24

Ślisko, Zielona Góra Ślisko, Zielona Góra Źródło: Eda/ Kontakt24 Ślisko, Zielona Góra Źródło: Eda/ Kontakt24

Gołoledź, Zawada Zielona Góra Źródło: Asia/ kontakt24

Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24

W kolejnych godzinach opady marznące dały się we znaki w województwie kujawsko-pomorskim.

Pogoda, Grudziądz Źródło: Adam/ Kontakt24

Pogoda, Grudziądz Źródło: Adam/ Kontakt24

Podziwiając zlodzone krajobrazy, warto mieć się jednak na baczności. Przed niebezpiecznymi warunkami na drogach i chodnikach ostrzegają zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Autorka/Autor: kp Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24 Źródło zdjęcia głównego: Panda/ Kontakt24