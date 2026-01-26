Gołoledź. Chodnik jak zamarznięta rzeka. Pokazujecie Polskę skutą lodem

W poniedziałek przez Polskę przechodzi strefa marznących opadów powodujących gołoledź. Na Kontakt24 przesłaliście mnóstwo zdjęć i nagrań ze swoich okolic, które pokazują kraj skuty lodem.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Początek tygodnia przywitał mieszkańców wielu rejonów Polski marznącym deszczem, powodującym trudne warunki na drogach i chodnikach, a jednocześnie tworzącym widoki przyciągające wzrok. Uchwyciliście je na zdjęciach i przesyłacie na Kontakt24.
Ślizgawica w zachodniej Polsce
Marznący deszcz najbardziej daje się we znaki w zachodniej Polsce. Otrzymaliśmy wiele zdjęć z województwa zachodniopomorskiego.
Zmrożone Świnoujście
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Gołoledź, Szczecin Gumieńce
Gołoledź w Szczecinie
Lodowaty Szczecin
Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie)
Ślisko zrobiło się także w Wielkopolsce - zarówno w Poznaniu, jak i mniejszych miejscowościach.
Gołoledź, Poznań
Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu
Gołoledź, Poznań
Opady marznące nie ominęły też Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i innych miejscowości w województwie lubuskim.
Parking przy galerii, Gorzów Wielkopolski
Ślisko, Zielona Góra
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
W kolejnych godzinach opady marznące dały się we znaki w województwie kujawsko-pomorskim.
Podziwiając zlodzone krajobrazy, warto mieć się jednak na baczności. Przed niebezpiecznymi warunkami na drogach i chodnikach ostrzegają zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.