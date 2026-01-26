Logo TVN24
Polska

Gołoledź. Chodnik jak zamarznięta rzeka. Pokazujecie Polskę skutą lodem

Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
W poniedziałek przez Polskę przechodzi strefa marznących opadów powodujących gołoledź. Na Kontakt24 przesłaliście mnóstwo zdjęć i nagrań ze swoich okolic, które pokazują kraj skuty lodem.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Początek tygodnia przywitał mieszkańców wielu rejonów Polski marznącym deszczem, powodującym trudne warunki na drogach i chodnikach, a jednocześnie tworzącym widoki przyciągające wzrok. Uchwyciliście je na zdjęciach i przesyłacie na Kontakt24.

Ślizgawica w zachodniej Polsce

Marznący deszcz najbardziej daje się we znaki w zachodniej Polsce. Otrzymaliśmy wiele zdjęć z województwa zachodniopomorskiego.

Pogoda, Ognica gm. Widuchowa, (Zachodniopomorskie)
Źródło: Natalia/ Kontakt24
Gołoledź, Witkowo Drugie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Grzęda/ Kontakt24

Zmrożone Świnoujście

Zmrożone Świnoujście
Zmrożone Świnoujście
Źródło: Aga/ Kontakt24
Zmrożone Świnoujście
Zmrożone Świnoujście
Źródło: Aga/ Kontakt24
Oblodzenie, Gryfino
Oblodzenie, Gryfino
Źródło: Dorcia/ Kontakt24

Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)

Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Źródło: Panda/ Kontakt24
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Źródło: Panda/ Kontakt24
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Źródło: Panda/ Kontakt24
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Źródło: Panda/ Kontakt24
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Źródło: Panda/ Kontakt24
Droga Martew-Tuczno (Zachodniopomorskie)
Droga Martew-Tuczno (Zachodniopomorskie)
Źródło: Mieszkaniec/ Kontakt24
Kraina lodu w Szczecinie
Źródło: Internauta/ Kontakt24
Pogoda, Szczecin
Pogoda, Szczecin
Źródło: Edyta/ Kontakt24

Gołoledź, Szczecin Gumieńce

Gołoledź, Szczecin Gumieńce
Gołoledź, Szczecin Gumieńce
Źródło: Endi/ Kontakt24
Gołoledź, Szczecin Gumieńce
Gołoledź, Szczecin Gumieńce
Źródło: Endi/ Kontakt24
Gołoledź, Szczecin Gumieńce
Gołoledź, Szczecin Gumieńce
Źródło: Endi/ Kontakt24
Gołoledź, Szczecin Gumieńce
Gołoledź, Szczecin Gumieńce
Źródło: Endi/ Kontakt24
Trudne warunki, Szczecin
Źródło: Jaro/ Kontakt24
Lód, Szczecin
Źródło: Kfilip/ Kontakt24
Gołoledź w Szczecinie
Źródło: Witek/ Kontakt24
Pogoda w Szczecinie
Pogoda w Szczecinie
Źródło: Robert/ Kontakt24

Gołoledź w Szczecinie

Gołoledź w Szczecinie
Gołoledź w Szczecinie
Źródło: Eve/ Kontakt24
Gołoledź w Szczecinie
Gołoledź w Szczecinie
Źródło: Eve/ Kontakt24
Gołoledź w Szczecinie
Gołoledź w Szczecinie
Źródło: Eve/ Kontakt24

Lodowaty Szczecin

Lodowaty Szczecin
Lodowaty Szczecin
Źródło: Mateusz/ Kontakt24
Lodowaty Szczecin
Lodowaty Szczecin
Źródło: Mateusz/ Kontakt24
Szczecin pod lodem
Szczecin pod lodem
Źródło: Sylwia/ Kontakt24
Lodowy Szczecin
Lodowy Szczecin
Źródło: Tom_from_Szczecin/ Kontakt24
Szczecin w lodzie
Szczecin w lodzie
Źródło: Zdzisław/ Kontakt24
Zima w Mierzynie koło Szczecina
Zima w Mierzynie koło Szczecina
Źródło: Mariola./ Kontakt24
Trudna sytuacja pogodowa, Stargard (Zachodniopomorskie)
Źródło: Agata/ Kontakt24
Gołoledź, Witkowo Drugie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Grzęda/ Kontakt24
Gołoledź, Trzebiatów (Zachodniopomorskie)
Gołoledź, Trzebiatów (Zachodniopomorskie)
Źródło: Andrzej/ Kontakt24

Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie)

Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie)
Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie)
Źródło: wampaldempek/ Kontakt24
Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie)
Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie)
Źródło: wampaldempek/ Kontakt24
Pogoda, Nowogard (Zachodniopomorskie)
Pogoda, Nowogard (Zachodniopomorskie)
Źródło: Michalina/ Kontakt24

Ślisko zrobiło się także w Wielkopolsce - zarówno w Poznaniu, jak i mniejszych miejscowościach.

Pogoda, Tarnowo Podgórne (Wielkopolskie)
Źródło: Beata/ Kontakt24
Ślizgawica w Poznaniu
Źródło: Mini/ Kontakt24

Gołoledź, Poznań

Gołoledź, Poznań
Gołoledź, Poznań
Źródło: Andrzej/ Kontakt24
Gołoledź, Poznań
Gołoledź, Poznań
Źródło: Andrzej/ Kontakt24
Gołoledź, Poznań
Gołoledź, Poznań
Źródło: Andrzej/ Kontakt24
Gołoledź, Poznań
Gołoledź, Poznań
Źródło: Andrzej/ Kontakt24
Gołoledź, Poznań
Gołoledź, Poznań
Źródło: Andrzej/ Kontakt24

Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu

Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu sytuacja pogodowa w Poznaniu
Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu sytuacja pogodowa w Poznaniu
Źródło: Rafał/ Kontakt24
Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu sytuacja pogodowa w Poznaniu
Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu sytuacja pogodowa w Poznaniu
Źródło: Rafał/ Kontakt24
Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu sytuacja pogodowa w Poznaniu
Trudna sytuacja pogodowa w Poznaniu sytuacja pogodowa w Poznaniu
Źródło: Rafał/ Kontakt24

Gołoledź, Poznań

Gołoledź, Poznań
Gołoledź, Poznań
Źródło: Karol/ Kontakt24
Gołoledź, Poznań
Gołoledź, Poznań
Źródło: Karol/ Kontakt24
Auta pokryte lodem, Poznań
Źródło: Bartosz/ Kontakt24
Gołoledź, Swarzędz
Gołoledź, Swarzędz
Źródło: Anteq56/ Kontakt24
Gołoledź, Rakoniewice (Wielkopolskie)
Gołoledź, Rakoniewice (Wielkopolskie)
Źródło: Justyna/ Kontakt24
Gołoledź, Sławica (Wielkopolskie)
Gołoledź, Sławica (Wielkopolskie)
Źródło: Danuta/ Kontakt24
Sopelki, Zbąszyń (Wielkopolskie)
Sopelki, Zbąszyń (Wielkopolskie)
Źródło: Marek/ Kontakt24
Podwójna szyba, Pamiątkowo (Wielkopolskie)
Źródło: Idzi/ Kontakt24

Opady marznące nie ominęły też Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i innych miejscowości w województwie lubuskim.

Gołoledź, Gorzów
Źródło: Szczypior/ Kontakt24

Parking przy galerii, Gorzów Wielkopolski

Parking przy galerii, Gorzów Wielkopolski
Parking przy galerii, Gorzów Wielkopolski
Źródło: Kamil/ Kontakt24
Parking przy galerii, Gorzów Wielkopolski
Parking przy galerii, Gorzów Wielkopolski
Źródło: Kamil/ Kontakt24
Gołoledź, Zawada Zielona Góra
Gołoledź, Zawada Zielona Góra
Źródło: Asia/ kontakt24

Ślisko, Zielona Góra

Ślisko, Zielona Góra
Ślisko, Zielona Góra
Źródło: Eda/ Kontakt24
Ślisko, Zielona Góra
Ślisko, Zielona Góra
Źródło: Eda/ Kontakt24
Gołoledź, Zawada Zielona Góra
Gołoledź, Zawada Zielona Góra
Źródło: Asia/ kontakt24

Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)

Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Źródło: Michał/ Kontakt24
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Źródło: Michał/ Kontakt24
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Źródło: Michał/ Kontakt24
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Źródło: Michał/ Kontakt24
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Źródło: Michał/ Kontakt24
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Źródło: Michał/ Kontakt24
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Źródło: Michał/ Kontakt24

W kolejnych godzinach opady marznące dały się we znaki w województwie kujawsko-pomorskim.

Pogoda, Grudziądz
Pogoda, Grudziądz
Źródło: Adam/ Kontakt24
Pogoda, Grudziądz
Pogoda, Grudziądz
Źródło: Adam/ Kontakt24

Podziwiając zlodzone krajobrazy, warto mieć się jednak na baczności. Przed niebezpiecznymi warunkami na drogach i chodnikach ostrzegają zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

>> Sezon złamań w pełni. Ortopeda: "kość McDonaldowa" sprzyja ciężkim urazom

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie tylko opady marznące. Jak jeszcze zagrozi nam pogoda

Nie tylko opady marznące. Jak jeszcze zagrozi nam pogoda

Prognoza
Alert RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu".

Alert RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu".

Prognoza

Autorka/Autor: kp

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Panda/ Kontakt24

