Bóbr błąkał się nocą po centrum Giżycka

Do niecodziennej interwencji policji doszło w Giżycku, gdzie funkcjonariusze pomogli wrócić do domu... bobrowi. Zwierzę błąkało się w nocy po centrum miasta.

W trakcie patrolu, jaki w nocy z niedzieli na poniedziałek policjanci odbywali na ulicy Kościuszki w Giżycku (województwo warmińsko-mazurskie), doszło do zaskakującego spotkania. Funkcjonariusze zauważyli zabłąkanego bobra. Zwierzę spacerowało w centrum miasta, daleko od swojego naturalnego środowiska.

Transport do domu szybko się znalazł

Bobry to największe gryzonie Europy. Największe z nich mogą osiągać nawet 160 centymetrów długości i ważyć do 36 kilogramów. Te pożyteczne ssaki najchętniej zamieszkują tereny nizinne, osiedlając się nad jeziorami, wzdłuż cieków wodnych oraz rowów melioracyjnych. Bobry bardzo dobrze przystosowują się do życia w środowisku zmienionym przez człowieka.