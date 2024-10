Jakich grzybów nie zbierać

GIS apeluje również, żeby nie zbierać grzybów nieznanych i, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do jadalności danego osobnika, pozostawić go w lesie i nie wkładać do koszyka. - Poza tym w każdej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej dyżurują grzyboznawcy albo klasyfikatorzy grzybów - jeżeli mamy wątpliwości, co do naszych zbiorów, możemy od nich bezpłatnie uzyskać poradę w godzinach pracy stacji - radzi rzecznik GIS.