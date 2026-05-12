Polska Gdzie jest burza? Pierwsze wyładowania nad krajem Oprac. Krzysztof Posytek

Jak poinformowała we wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Polską przemieszcza się deszczowa fala uformowana na froncie chłodnym, związanym z niżem Doreen znad Morza Bałtyckiego. To zgrupowanie deszczonośnych, warstwowych chmur rozciąga się nad Mazowszem, Kielecczyzną, Małopolską i Podkarpaciem, niosąc obfite opady deszczu, do 20-30 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin. Przed tą formacją na wschodnim Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu kłębią się chmury o silnym rozwoju pionowym. Lokalnie uformowały się chmury burzowe i zagrzmiało krótko na Mazowszu.

Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują alarmy pierwszego stopnia.

Gdzie jest burza?

Około godziny 11.20 grzmi w województwie podkarpackim, w rejonie miejscowości: Oleszyce, Lubaczów, Narol. Wyładowania idą na wschód w kierunku Tomaszowa Lubelskiego i Łaszczowa.

Burze są słabe, towarzyszą im opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 70 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz i opadów