Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Gdzie jest burza? Pierwsze wyładowania nad krajem

|
Piorun
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Gdzie jest burza? We wtorek 12.05 przed południem zaczęło grzmieć w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Sprawdź, gdzie się błyska.

Jak poinformowała we wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Polską przemieszcza się deszczowa fala uformowana na froncie chłodnym, związanym z niżem Doreen znad Morza Bałtyckiego. To zgrupowanie deszczonośnych, warstwowych chmur rozciąga się nad Mazowszem, Kielecczyzną, Małopolską i Podkarpaciem, niosąc obfite opady deszczu, do 20-30 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin. Przed tą formacją na wschodnim Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu kłębią się chmury o silnym rozwoju pionowym. Lokalnie uformowały się chmury burzowe i zagrzmiało krótko na Mazowszu.

Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują alarmy pierwszego stopnia.

Gdzie jest burza?

Około godziny 11.20 grzmi w województwie podkarpackim, w rejonie miejscowości: Oleszyce, Lubaczów, Narol. Wyładowania idą na wschód w kierunku Tomaszowa Lubelskiego i Łaszczowa.

Burze są słabe, towarzyszą im opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 70 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz i opadów

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
burzaburzepogoda
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Wodospady Wiktorii w Zambii
Związki z głębi Ziemi w gorących źródłach. Mogą oznaczać sporą zmianę
Nauka
Pożar na mokradłach Everglades na Florydzie
Płoną cenne mokradła. Ogień strawił tysiące hektarów
Świat
Deszcz, ulewa, ulewny deszcz
Mapa i radar opadów. Deszczowa aura nie odpuści
Prognoza
Chmury, burza, silny wiatr
Ulewy, burze, silny wiatr. Tu IMGW ostrzega
Prognoza
Burze w wielu regionach
Tutaj spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Błyska się i grzmi w części kraju
Polska
Burza, noc
Ulewy i burze. Ponad połowa kraju objęta alarmami
Polska
Burza, RPA
Zerwane dachy, zalane drogi w RPA. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Noc deszcz
Nocą pod znakiem opadów, lokalnie zagrzmi
Prognoza
Wał szkwałowy zawisł nad Wierzbicą w województwie mazowieckim
Wał szkwałowy sunął po niebie. Burzowy poniedziałek w Polsce
Polska
Niedźwiedź brunatny
Atak niedźwiedzia w Rumunii. Zginęła kobieta
Świat
Burze
Front przyniesie opady i burze. Kiedy aura się poprawi
Prognoza
Waleń
Chcą wyciągnąć zwłoki z wody. "Ustalamy sposób przeprowadzenia akcji"
Polska
Szwajcarskie Alpy
Wywołali osiem tysięcy trzęsień ziemi w Alpach. "To przesuwa granice nauki"
Nauka
Upał w mieście
Ten czynnik zwiększa śmiertelność związaną z ekstremalną pogodą
Świat
Opady deszczu w Polsce
Wędrówka opadów nad Polską. Gdzie przyda się parasol
Polska
Pingwiny magellańskie
Chcieli zbadać pingwiny. Zamiast je uśmiercać, założyli im opaski
Nauka
Pochmurno, burze
Ciepły, ale niespokojny początek tygodnia
Prognoza
Burza, deszcz
Burze, ulewy i silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Utqiagvik, Alaska
Nie zobaczą zachodu słońca przez prawie trzy miesiące
Świat
Noc, pogodna noc
Noc będzie pogodna, ale miejscami mroźna
Prognoza
Piorun poraził nastolatka z Teksasu
Piorun trafił nastolatka łowiącego ryby
Świat
Chmury burzowe
Nadchodzi deszczowy tydzień. Kiedy i gdzie popada najmocniej
Prognoza
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Trzymali się nawzajem. Służby znalazły ich ciała
Świat
Martwy waleń znaleziony na plaży w Mikoszewie (pomorskie)
Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniosą zimni ogrodnicy i druga połowa maja
Prognoza
Niedźwiedź
Zobaczyli go za oknem. "To było surrealistyczne"
Ciekawostki
Mały hipopotam
"Jest najszczęśliwszy, kiedy leży na kimś lub obok kogoś"
Świat
Trzęsienie ziemi
Ziemia zatrzęsła się w Chile
Świat
Wiosna, słońce, ciepło
Tu termometry pokażą dziś ponad 20 stopni
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom