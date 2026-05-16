Gdzie jest burza? Na froncie kłębią się ciemne chmury

Chmury burzowe, burza
Prognoza pogody na sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Gdzie jest burza? W sobotę 16.05 nad częścią kraju pojawią się burze. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu, miejscami dość obfite. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformowała w sobotę około godziny 14 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w bruździe niskiego ciśnienia, w której rozciąga się pofalowany chłodny front atmosferyczny. Jest on związany z niżami Doreen znad Skandynawii oraz Gisela znad Bałkanów. Na froncie tym, nad południowo-wschodnią i wschodnią Polską, występują ciągłe opady deszczu.

Najwięcej deszczu w ciągu ostatniej doby spadło w Tatrach nad Morskim Okiem - 24 l/mkw., w miejscowości Igołomia (woj. małopolskie, powiat krakowski) - 22 l/mkw. oraz w miejscowości Międzybrodzie Bialskie (woj. śląskie, powiat żywiecki) - około 20 l/mkw. W miejscach tych wciąż występują opady.

Za falującym frontem napływa znad północnego Atlantyku chłodne i wilgotne powietrze polarne, w którym uformował się nad zachodnią Polską wtórny front chłodny z kłębiącymi się chmurami, miejscami o silnym rozwoju pionowym chmurami burzowymi.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Grzmi na pograniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, w rejonie miast i miejscowości: Twardogóra, Milicz, Krotoszyn, Kobylin, Pogorzela, Odolanów. Zjawiska bardzo wolno zmierzają na południowy zachód na Międzybórz, Syców, Ostrzeszów.

Burze występują w woj. wielkopolskim w rejonie miast i miejscowości: Czempiń, Mosina, Stęszew oraz Kargowa. Wyładowania te idą na Śrem i Kórnik.

Burze są słabe i umiarkowane, z opadami deszczu rzędu do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Towarzyszy im wiatr wiejący z prędkością do 75 kilometrów na godzinę. Zjawisk będzie na tym uaktywniającym się froncie przybywać.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
