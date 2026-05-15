Gdzie jest burza? Formują się linie szkwału

Burzowo
Warunki biometeo w piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
Gdzie jest burza? W piątek 15.05 nad częścią kraju przechodzi front atmosferyczny niosący ze sobą burze. Miejscami już silnie wieje, a w ciągu dnia może pojawić się grad. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

W piątek po południu synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał, że nad Polską przechodzą burze. Około godziny 15 układały się one na froncie, tworząc linie szkwału, co dodatkowo zwiększa ryzyko silnych porywów wiatru. Obserwowane są również pierwsze opady drobnego gradu na południu kraju. 

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwach:

  • małopolskim, w rejonie: Tarnowa, Tuchowa, Żabna, Ryglic;
  • świętokrzyskim, w okolicach miast i miejscowości: Sędziszów, Skalbmierz, Kazimierza Wielka;
  • lubelskim, nad Urzędowem.

Burze są słabe i umiarkowane, frontowe. Towarzyszą im opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy i podmuchy wiatru do 70-90 km/h. Lokalnie występują opady drobnego gradu.

Niebezpieczna aura. Niewykluczona superkomórka

Przed niebezpiecznymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w 13 województwach wydano alarmy meteorologiczne. Mieszkańcy województwa małopolskiego otrzymali ponadto w piątek SMS-owy alert RCB. Eksperci ostrzegli przed niebezpiecznymi zjawiskami i zaapelowali o unikanie otwartych przestrzeni.

W kolejnych godzinach groźne zjawiska będą się przemieszczać z południa na północ i północny wschód, niosąc ze sobą ryzyko wystąpienia silnych porywów wiatru do 70-80 kilometrów na godzinę, lokalnie 90 km/h. W przypadku wystąpienia superkomórki burzowej spodziewane są również intensywne opady deszczu, a nawet opady małego gradu. 

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
