Polska Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują nad krajem

Warunki biometeo w niedzielę

Jak przekazała w niedzielę przed godziną 18 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w zasięgu niżu i frontu atmosferycznego. Zalega on nad krajem w pasie od Śląska, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką i Wielkopolskę, aż po Warmię i Mazury. Występują na nim ciągłe opady, dość obfite na Śląsku.

Za frontem, nad wschodnie regiony kraju, napływa ciepła masa powierza znad południowej Europy. Kłębią się w niej chmury, a nad południową Lubelszczyzną uformował wąski front burzowy.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwie lubelskim, w rejonie miast i miejscowości: Lubycza Królewska, Narol, Tomaszów Lubelski, Łaszczów.

Burze są słabe i umiarkowane, z opadami deszczu do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Towarzyszy im wiatr rozwijający prędkość do 75 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz