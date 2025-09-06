Gdzie jest burza? Silne opady i ryzyko gradu

Jak przekazał około godziny 8 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę rano nad Polską przechodzą frontowe, umiarkowane burze.
Gdzie jest burza
Grzmi w województwach:
- małopolskim, nad Grybowem;
- świętokrzyskim, nad Starachowicami i Bodzentynem;
- mazowieckim, w rejonie miast i miejscowości: Walentynów, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Parznice, Orońsko.
Burzom towarzyszą opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. W rejonie Skaryszewa może padać grad.
Mapa i radar burz
