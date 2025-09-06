Logo TVN24
Polska

Gdzie jest burza? Silne opady i ryzyko gradu

Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Warunki biometeo w sobotę
Gdzie jest burza? W sobotę 6.09 w części kraju od rana pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Burzom towarzyszą opady deszczu oraz silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce w tvnmeteo.pl.

Jak przekazał około godziny 8 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę rano nad Polską przechodzą frontowe, umiarkowane burze.

Gdzie jest burza

Grzmi w województwach:

  • małopolskim, nad Grybowem;
  • świętokrzyskim, nad Starachowicami i Bodzentynem;
  • mazowieckim, w rejonie miast i miejscowości: Walentynów, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Parznice, Orońsko.

Burzom towarzyszą opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. W rejonie Skaryszewa może padać grad.

Mapa i radar burz

Autorka/Autor: ast

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

