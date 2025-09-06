Gdzie jest burza? Silne opady i ryzyko gradu

Warunki biometeo w sobotę

Jak przekazał około godziny 8 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę rano nad Polską przechodzą frontowe, umiarkowane burze.

Gdzie jest burza

Grzmi w województwach:

małopolskim , nad Grybowem;

świętokrzyskim , nad Starachowicami i Bodzentynem;

mazowieckim, w rejonie miast i miejscowości: Walentynów, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Parznice, Orońsko.

Burzom towarzyszą opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. W rejonie Skaryszewa może padać grad.

Mapa i radar burz