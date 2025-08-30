Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty

Gdzie jest burza? W sobotę 30.08 w Polsce zaczęły pojawiać się burze. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.
Jak poinformowała około godziny 16.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się w strefie pofalowanego frontu chłodnego, słabo aktywnego, rozciągającego się od Zatoki Gdańskiej po Tatry. Za nim wkracza nad zachodnie regiony kraju wtórny front chłodny. Coraz mocniej kłębią się chmury, miejscami zaczyna grzmieć.
Gdzie jest burza?
Aktualnie burze występują w województwach:
- zachodniopomorskim, w rejonie Międzyzdrojów, Wolina, Stepnicy, Szczecina i Barlinka. Zjawiska zmierzają na wschód w kierunku: Golczewa, Gryfic, Maszewa i Dobiegniewa;
- lubuskim, w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Strzelców Krajeńskich. Burze idą na Drezdenko i Skwierzyn;
- wielkopolskim, w pobliżu Pniewu, zjawiska kierują się na Poznań;
- małopolskim, w rejonie Limanowej i Tarnowa. Wyładowania zmierzają w stronę Czchowa, Pilzna i Dębicy.
Burze są słabe i umiarkowane, towarzyszą im opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru dochodzące do 60-80 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock