Gdzie jest burza? Poranne grzmoty i ulewy

Jak przekazał przed godziną 6.30 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, rano w niedzielę burze utrzymują się w rejonie północno-wschodniej Polski i tak ma być w ciągu dzisiejszego dnia. Zjawiska mają w dużej mierze charakter stacjonarny, więc głównym ich zagrożeniem są intensywne opady deszczu, rzędu 30-40 litrów wody na metr kwadratowy.

W ciągu 12 godzin w miejscowości Zaruzie w województwie podlaskim spadło 61 litrów wody na metr kwadratowy.

Gdzie jest burza

Obecnie grzmi w województwach:

podlaskim , w okolicach wsi Zbójna;

warmińsko-mazurskim, w rejonie miast i miejscowości: Szczytno, Ruciane Nida, Iznota, Mikołajki, Baranowo, Użranki, Ryn, Nakomiady oraz Węgorzewo.

Burzom o słabym natężeniu towarzyszą opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 40-60 kilometrów na godzinę.

