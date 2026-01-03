Gdzie jest burza? Pojawiają się burze śnieżne

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Jak wyjaśniła w sobotę około godziny 8 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, środkowe i wschodnie Pomorze znajduje się w strefie śnieżnego frontu z grubymi, opadonośnymi chmurami, rozciągającymi się nad Bałtykiem i szwedzkim wybrzeżem po Sztokholm. Za tą szeroką strefą w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego formują się wąskie pasy chmur kłębiastych, w tym cumulonimbus, niosących przelotne opady śniegu, które krótkotrwale mogą być intensywne.

Burza śnieżna przemieszcza się w kierunku Słupska i Dębnicy Kaszubskiej. Lokalnie zagrzmiało, w woj. pomorskim w okolicach Sławna. Zjawisku towarzyszą opady śniegu do 3 centymetrów na godzinę oraz porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę.

W związku z rozwojem stref kłębiastego zachmurzenia nad zachodnim Bałtykiem i ich przemieszczaniem się w głąb polskiego wybrzeża i Pomorza, w sobotę burz może być więcej, a towarzyszyć im mają śnieżyce z opadami do 3-5 cm śniegu na godzinę.

