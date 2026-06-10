Polska Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty Oprac. Anna Bruszewska |

Warunki biometeo w środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała w środę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w południowo-wschodniej Polsce oraz na południe od naszego kraju, w ciepłej masie powietrza, kłębią się chmury i miejscami grzmi. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza

Przed godziną 17 pas burz rozciągający się nad Słowacją zbliżył się do Tatr. Obejmuje on polską część tego pasma górskiego i zmierzać będzie dalej w kierunku Zakopanego, Szczawnicy i Piwnicznej-Zdroju.

Burze występują też na wtórnym froncie chłodnym, rozciągniętym nad zachodnimi krańcami Polski. Grzmi w rejonie Zatoki Pomorskiej, w okolicach Nowego Warpna. Zjawiska kierują się Międzyzdroje, Wolin i Kamień Pomorski.

Zjawiska są słabe i umiarkowane, towarzyszą im opady do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h.

Mapa i radar burz na żywo