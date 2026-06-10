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Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty

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Burza, pioruny
Warunki biometeo w środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W środę 10.06 w części Polski pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Grzmi, pada i silnie wieje. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformowała w środę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w południowo-wschodniej Polsce oraz na południe od naszego kraju, w ciepłej masie powietrza, kłębią się chmury i miejscami grzmi. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza

Przed godziną 17 pas burz rozciągający się nad Słowacją zbliżył się do Tatr. Obejmuje on polską część tego pasma górskiego i zmierzać będzie dalej w kierunku Zakopanego, Szczawnicy i Piwnicznej-Zdroju.

Burze występują też na wtórnym froncie chłodnym, rozciągniętym nad zachodnimi krańcami Polski. Grzmi w rejonie Zatoki Pomorskiej, w okolicach Nowego Warpna. Zjawiska kierują się Międzyzdroje, Wolin i Kamień Pomorski.

Zjawiska są słabe i umiarkowane, towarzyszą im opady do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h.

"Kłębowisko deszczowych chmur" nad Polską. Radar i mapa opadów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Kłębowisko deszczowych chmur" nad Polską. Radar i mapa opadów

Mapa i radar burz na żywo

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaburzeburza
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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