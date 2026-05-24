Gdzie jest burza? Grzmi i silnie wieje w części Polski
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w niedzielę nad Polską z uwagi na małą wilgotność w środkowej troposferze, czyli najniższej warstwie atmosfery naszej planety, warunki do powstawania burz są niezbyt sprzyjające. Zjawiska z wyładowaniami mogą jednak pojawiać się na przechodzącym przez kraj chłodnym froncie, głównie na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu.
Gdzie jest burza?
O godzinie 15 grzmi w województwach warmińsko-mazurskim nad Lidzbarkiem oraz mazowieckim nad Pułtuskiem.
Zjawiska są słabe. Towarzyszą im opady deszczu o natężeniu do 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 50-70 kilometrów na godzinę.
